La estafa del Caribe europeo. Los españoles que vuelven de allí de sus vacaciones lo destapan todo

Alrededor del mundo, hay determinados destinos turísticos que suelen decepcionar a quien los visita. Y es que, muchas veces lo que se muestra en redes sociales poco o nada tiene que ver con la realidad. Precisamente, esto es lo que le ha ocurrido a @eldumillas, un conocido influencer español en TikTok. Decidió viajar al ‘Caribe europeo’, un lugar supuestamente paradisíaco, pero se encontró con una realidad que en absoluto se correspondía con lo que él imaginaba.

¿Albania es realmente el ‘Caribe europeo’?

Se trata de Albania, que en los últimos años se ha ganado el sobrenombre del ‘Caribe europeo’ por las playas de ensueño que hay en el país. O al menos eso es lo que se dice, porque lo que se ha encontrado @eldumillas en su viaje al país es totalmente distinto. El influencer lo describe como «bastante grisáceo» y acusa a los creadores de contenido de aumentar la saturación de sus vídeos y utilizar drones para que los vídeos parezcan más atractivos.

Además, denuncia falta de limpieza en muchas calas, ya que se encontró gran cantidad de basura en sitios que deberían ser vírgenes. Tampoco le gustó la artificialidad de muchos lugares turísticos en Albania. Cree que han construido restaurantes tiki en las playas únicamente para crear una falsa sensación de lujo y así atraer a turistas extranjeras.

En lo que respecta al ambiente, señala que en absoluto se encontró con la atmósfera familiar y festiva que se esperaba. Según su experiencia, no había un buen ambiente. Finalmente, en relación a la comida, reconoce que es muy barata, pero la calidad de la misma ni siquiera llega al aprobado.

Como conclusión, reconoce que Albania es un país en desarrollo y que seguramente mejorará en los próximos años. Sin embargo, él no volvería a pasar sus vacaciones allí.

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar. Muchos creen que Albania es un país que realmente merece la pena visitar. Sin embargo, consideran que el problema es que la gente que va allí lo hace pensando que se van a encontrar un lugar similar a una isla del caribe pero con precios mucho más económicos, y no es así.

«No es el caribe, es un país que se está desarrollando y como tal está claro que faltan cosas. No he visto más ambiente que en Tirana en mi vida»; «Pues yo estuve en Albania, me hice un ride por todo el país y se lo recomiendo a todo el mundo».