Aitana suelta la bomba y habla de la infidelidad a Miguel Bernardeau

Aitana ha soltado la bomba al hablar alto y claro de la infidelidad de Miguel Bernardeau su anterior pareja. La cantante ha dejado claro qué opina de los rumores de infidelidad que rodean a la popular ex pareja desde hace tiempo. Lo suyo fue algo que supuso un auténtico bombazo entre la prensa del corazón. Muchos se quedaron con la boca abierta al descubrir que habían roto después de tantos años de una relación que parecía perfecta. Aitana y Miguel sufrieron los efectos de un secreto a voces de mano de una infidelidad que parecía la causa de la ruptura.

Aitana habla de la infidelidad a Miguel Bernardeu

La cantante Aitana ha sido la primera en rehacer su vida después de la ruptura con Miguel Bernardeau. El afortunado ha sido Sebastián Yatra, un amigo de profesión con quien tuvo mucho feeling rondando un videoclip. Los rumores sobre una posible infidelidad recayeron sobre ella y no es de extrañar que terminarán haciendo que estallase.

La vida privada de cada pareja es muy intima, pero en el caso de los famosos traspasa ese ámbito privado y se convierte casi en pública. No es nada fácil asumir ese cambio o ser consciente de que cualquier paso será analizado con lupa. La joven Aitana ha pasado de estar en un concurso tipo reality a convertirse en un fenómeno de masas.

El hecho de que sea una cantante famosa que salía con un actor conocido la convirtió en la protagonista de un cuento de hadas que no terminó demasiado bien. Después de años juntos y de convertirse en una pareja de lo más querida, al final, el amor se acabó. La búsqueda de terceras personas ha hecho estallar a la propia Aitana.

En una charla con Ibai, Aitana se ha sincerado: “Sinceramente, no entiendo muy bien por qué tanta intriga con toda mi vida personal, lo entiendo, que a mí me pasa con otras personas que sigo, y digo ‘¿ay con quién estará?”. Dejando así un poco de margen estas preguntas personales.

También ha hablado de su última canción: “Tú puedes ver fotos, y habrá cosas que pueden ser y otras que no pueden ser. Es una canción en la que digo que mira, a mí no me importa. Tengo 23 años y voy a hacer lo que me apetezca hacer en el momento siendo coherentes”. Evitando así cualquier pregunta más sobre el tema.