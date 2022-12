El movimiento con el que Aitana comienza una nueva etapa y confirma estar “sola”

Si hay una persona que se ha convertido en la protagonista inesperada de la semana, es, sin duda alguna, Aitana. Fue durante el pasado miércoles, 14 de diciembre, cuando se dio a conocer que la cantante y su ahora ex pareja, Miguel Bernardeau, habrían roto su relación. Un durísimo varapalo después de cuatro años de historia de amor por el que todas las miradas están puestas en ambos artistas.

No obstante, lejos de adoptar una postura hermética, la intérprete de Vas a quedarte no ha tenido reparo en dar cabida a sus distintos compromisos profesionales. El último de ellos tuvo lugar durante la pasada noche, cuando Yves Saint Laurent celebró un evento de lo más especial en plena víspera de Navidad. Una velada en la que la catalana posó con su mejor sonrisa en el photocall previo, haciendo gala de su exquisito gusto estilístico al enfundarse en un look negro y repleto de transparencias. Además, en esta esperadísima reaparición, la joven lució una imagen completamente renovada con el pelo mucho más corto de lo habitual. Un gesto que podría significar un cambio de etapa, probablemente relacionado con su reciente ruptura.

Sea como fuere, Aitana no ha tenido reparo en atender a los medios de comunicación presentes en el evento en cuestión, aunque eso sí, sin hablar sobre su distanciamiento del actor: “Sabéis perfectamente que yo no hablo de mi vida y no va a ser un día distinto. Pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar”, comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre el tema que más le incomoda: “No me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente. Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal, y es lo que quiero, que me ayudéis”, sentenciaba, dejando entrever que en estos momentos Miguel Bernardeau no permanece en el domicilio que en su día compartieron, lo que implica que quizá sean totalmente ciertos los rumores sobre su ruptura. Aún así, habrá que esperar a que el pase el tiempo y que alguno de los dos protagonistas quieran pronunciarse al respecto, algo que, por el momento, no parece que vaya a tener lugar.

Hace tan solo unas horas, Lecturas confirmaba la noticia del distanciamiento entre Aitana y Miguel, haciendo públicas además las primeras imágenes de la ex pareja por separado. Y es que, después de haber estado un año viviendo en un chalet de Madrid, Bernardeau ha abandonado el domicilio y ha vuelto a la residencia de sus padres, quienes probablemente estén siendo sus mayores apoyos en este bache inesperado. Pero lo cierto es que la casa de sus progenitores y la que compartía con la cantante no están lejos, así que quizá tengan que volver a verse las caras en algún momento.