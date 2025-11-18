La AEMET lo hace oficial: la nieve llega a España en las próximas horas y estas son las zonas afectadas

La nieve llega a España en las próximas horas y estas son las zonas afectadas ante algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Estamos viviendo un otoño suave que se transformará por completo en un invierno de esos que pueden acabar llegando antes de hora. Este mes de noviembre nos puede dar más de una sorpresa en estos días en los que todo puede ser posible.

Parecía imposible que el tiempo nos diera una tregua que ha acabado siendo un plus de buenas sensaciones. De la mano de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave. El frío más intenso y hasta la nieve a casi pie de playa puede ser una realidad en estas próximas horas en las que las temperaturas se desplomarán en España, la previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punta.

La AEMET lo hace oficial ante lo que llega

Es importante estar preparados para lo que llega, con esta mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Será el momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estamos pendientes de unos cambios que pueden convertirse en una novedad destacada que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que serán esenciales.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de poner algunos detalles que pueden ser lo que realmente nos acompañará en estos días.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que los mapas del tiempo marcan de forma significativa. Este descenso de las temperaturas puede llegar a ser histórico, si lo comparamos con lo que está por llegar en estos días.

La nieve llega a España en las próximas horas en estas zonas

Estas zonas de España se preparan para lo peor, en las próximas horas nos esperan un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Vamos a sumergirnos en el invierno más auténtico en un abrir y cerrar de ojos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se espera la entrada de una masa de aire de origen ártico a la Península y Baleares que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el archipiélago, en la mayor parte del tercio norte peninsular, sistemas Central e Ibérico y zonas aledañas de la meseta Norte, con posibilidad de ir acompañadas de tormenta y granizo ocasional. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en el resto, sin descartar algún chubasco ocasional, más probable en Melilla, y a excepción del tercio suroeste donde predominarán los cielos poco nubosos. Los mayores acumulados se darán en el Cantábrico, con posibilidad de ser persistentes y localmente fuertes; intensidades que también podrían afectar a Baleares y nordeste de Cataluña. Serán en forma de nieve en amplias zonas del tercio norte y entornos de montaña y aledaños del centro y sureste peninsular y de Mallorca. La cota de nieve bajará del entorno de los 1000 metros hasta el de los 500 m., con acumulados significativos en montañas del tercio norte, en especial en la Cantábrica, que también podrían darse en zonas más bajas aledañas. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en las islas montañosas. Bancos de niebla en montañas del norte peninsular».

La nieve llegará a las cotas bajas y lo hará de tal forma que pone los pelos de punta esta previsión del tiempo de la AEMET: «Temperaturas en descenso generalizado en la Península y Baleares, exceptuando las mínimas en depresiones del nordeste y de las mesetas con algunos ascensos, y cuyos valores mínimos se esperan al final del día en la mayor parte del territorio. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y tercio este peninsular, moderadas en montañas de la mitad norte y pudiendo ser localmente fuertes en Pirineos e Ibérica sur. Soplará moderado el poniente en el Estrecho y Alborán y el alisio en Canarias, con viento del norte y noroeste en el resto. En general flojo en interiores de la mitad sur peninsular y moderado en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en Baleares, bajo Ebro y litorales mediterráneos y del noroeste».