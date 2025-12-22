AEMET en alerta: ‘La Niña’ podría desatar un invierno 2025‑26 impredecible y lleno de giros bruscos

Este invierno 2025-26 se está mostrando especialmente impredecible, con cambios bruscos que obligan a mirar al cielo casi a diario. La AEMET mantiene una alerta importante ante un escenario que puede dar más de una sorpresa, justo cuando la estación acaba de arrancar y lo hace con una dinámica poco estable. En este contexto, cualquier variación en la atmósfera puede traducirse en un giro repentino del tiempo, con episodios que se encadenan y alteran lo que parecía asentado.

A este panorama se suma el debilitamiento de La Niña, un factor que puede influir en el comportamiento del invierno y abrir la puerta a modificaciones en la circulación habitual. Ese posible cambio de patrón es una de las claves que siguen los expertos, porque podría traducirse en alternancias de masas de aire, contrastes térmicos y una evolución menos predecible. La nueva estación, lejos de arrancar con una continuidad clara, se mueve en un terreno cambiante en el que los avisos pueden activarse y desactivarse según evolucionen los mapas.

Por eso, los meteorólogos insisten en una advertencia seria: conviene estar preparados para lo que está por llegar y no confiarse ante periodos de aparente calma. Son días en los que el tiempo puede pasar de un extremo a otro con rapidez, y esas variaciones pueden afectar a desplazamientos, actividades al aire libre o incluso a la rutina diaria. La recomendación es seguir las actualizaciones oficiales y mantenerse atentos a cualquier novedad, porque este invierno promete seguir dando giros inesperados y puede traer situaciones que exijan precaución.

La AEMET está en alerta

El invierno 2025-26 estará marcado por la Niña

Los expertos del tiempo no dudan en descubrirnos una serie de elementos que pueden hacernos entender la llegada de un invierno que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que puede ser el que nos dé el invierno más extraño de los últimos tiempos.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo: «Este invierno 2025-26 va a estar marcado por un episodio débil de La Niña, un fenómeno climático natural capaz de modificar los patrones meteorológicos a escala planetaria. Aunque no se espera que sea especialmente intenso, sí va a favorecer la presencia de un patrón atmosférico bastante clásico. De seguir los patrones de otros años, será uno con importantes cambios en el tiempo de América, Europa, Asia y Oceanía. Además, al tratarse de una Niña débil, su impacto directo se verá reforzado o modulado por otros mecanismos atmosféricos destacables. Un escenario que aumentará la probabilidad de contrastes extremos y episodios meteorológicos llamativos».

Siguiendo con la misma explicación: «La Niña es la fase fría del conocido ciclo ENSO y se caracteriza por un enfriamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este enfriamiento altera la circulación atmosférica global, desplazando el chorro polar hacia latitudes más septentrionales y reorganizando la distribución de las borrascas, las masas de aire frío, las lluvias y las sequías. Como consecuencia, regiones enteras del planeta pueden experimentar inviernos más húmedos, más secos, más fríos o cálidos de lo habitual».

Este invierno puede tener algunos cambios destacados: «Las regiones cercanas al lugar del fenómeno de La Niña suelen tener un impacto mejor definido. Por eso en Estados Unidos y Canadá el patrón de La Niña suele ser bastante claro en cuanto a los cambios meteorológicos que se producen. En el norte del país, incluyendo el Pacífico Noroeste, las Grandes Llanuras del norte, la región de los Grandes Lagos y el valle del Ohio, se esperan temperaturas inferiores a la media y precipitaciones por encima de lo normal, con numerosas nevadas. Será más frecuente la llegada de las llamadas Alberta Clippers, borrascas rápidas que provocan descensos bruscos de temperatura y episodios de intensas nevadas, pero de corta duración. Por el contrario, en el sur de Estados Unidos, en California, el suroeste, el sureste y la franja del Golfo de México domina un invierno más cálido y seco de lo habitual. Esta situación suele ayudar a agravar la sequía existente en muchas zonas y a elevar considerablemente el riesgo de incendios forestales. En la costa este y el Atlántico medio la predicción es menos clara que en otras zonas del país. Aquí entran en juego otros factores como la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) y la Oscilación Madden-Julian (MJO). Estos dos patrones pueden alterar por completo el patrón habitual. Aunque el invierno podría ser, en términos generales, más templado, no se descartan irrupciones muy frías de origen ártico ni temporales de nieve intensos en momentos puntuales».