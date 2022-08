Adiós a uno de los presentadores más conocidos de TVE

El Telediario de La 1, se despide de un rostro conocido en sus platós. Se trata de Arnaitz Fernández, un usual en la sección ‘El Tiempo de La 1’ y el pasado julio se despedía de esta etapa en la cadena pública. Es uno de los presentadores más conocidos en TVE y ahora, cierra esta puerta para empezar un nuevo trabajo en ETB.

Arnaitz Fernández empieza una nueva etapa en televisión

«Muy contento de comenzar una nueva aventura en Euskal Telebista, en la que mi objetivo seguirá siendo el de aprender y disfrutar de la meteorología. Espero estar a la altura» Con este mensaje en sus redes sociales, el joven daba inicio a una nueva etapa que abraza con ganas. Es una oportunidad para seguir creciendo como profesional y presentador sin dejar los platós de lado, no obstante, recuerda con cariño su paso por Televisión Española.

Aprovechaba la ocasión para lanzar un mensaje a sus compañeros de RTVE en su Instagram, mostrando su agradecimiento por la oportunidad. «El 29 de julio acabé el espacio de ‘El Tiempo de La 1’ con un ‘Muchas gracias y hasta pronto’». El mismo presentador añadía que había sido todo un sueño poder crecer en esta cadena y deja la puerta abierta a volver a encontrarse en un cercano futuro, pues es común que los presentadores vayan moviéndose entre cadenas o programas, de manera puntual o permanente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arnaitz Fernández (@arnaitzfdez)

Destaca que su paso por TVE ha sido todo un sueño

Esta ha sido una gran experiencia donde destaca que «las personas que me llevo de mi estancia en RTVE se quedarán conmigo para siempre». Se ha convertido en uno de los presentadores más conocidos de este espacio en La 1 y hasta a él le cuesta creerlo a veces, por ello, añadía un mensaje lleno de sentimiento a su despedida de TVE «Si al niño de 10 años que soñaba con presentar algún día ‘El Tiempo’ en la cadena de TV de referencia le hubiesen dicho que con 25 años iba a estar cumpliendo su sueño, no me lo creería.

A veces los sueños se cumplen, siempre con mucho esfuerzo y pasión por lo que se quiere y este presentador de TVE es la muestra de ello. Ahora, sus seguidores podrán seguir disfrutando de sus pronósticos en ETB, una nueva etapa en la que seguro que crecerá como profesional dentro del mundo de la meteorología.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arnaitz Fernández (@arnaitzfdez)

Desde sus primeras apariciones, ha parecido encajar con la audiencia de la cadena, este joven es claro, conciso y parece que lleve media vida ofreciendo el pronóstico del tiempo en televisión. Seguro que muchos seguidores siguen sus pasos en esta nueva etapa que justo estrena este agosto, en su Instagram ya ha compartido su estreno presentando el tiempo en la nueva cadena y lo ha hecho con la naturalidad que gusta a tantos de sus seguidores, que pudieron conocerle por su paso en RTVE.