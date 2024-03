Te va a enganchar desde el primer minuto: la serie de 6 episodios de Netflix basada en hechos reales que te va a emocionar

En el catálogo de Netflix se pueden encontrar algunos tesoros que pese haberse estrenado hace años siguen teniendo un gran éxito de audiencia. Uno de ellos es la serie canadiense denominada Alias Grace que se estrenó en 2017 y sigue siendo una de las más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming Netflix.

La serie Alias Grace ha sido escrita por Sarah Polley y dirigida por Mary Harron y está basada en la novela homónima que se publicó en 1996 de la escritora Margaret Atwood, la autora de El cuento de la criada. La novela Alias Grace fue la ganadora del Giller Prize en Canadá. Una intensa ficción histórica que está inspirada en el caso real de un crimen.

Esta novela es la tercera adaptación de una novela de la escritora Margaret Atwood para televisión y se estrenó en 2017, después de El cuento de la criada y también se convirtió en todo un éxito en HBO. La directora de esta serie es Mary Harron y la guionista y productora Sarah Polley.

Una historia basada en un crimen real

La miniserie Alias Grace es perfecta para hacer un maratón de fin de semana ya que tiene 6 episodios de solo una hora cada uno. La protagonista de esta serie de Netflix es Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa que encuentra un trabajo de empleada doméstica en el Alto Canadá. Esta rebelde joven y el mozo de cuadra James McDermott fue condenada por los brutales asesinatos de su empleador, Thomas Kinnear, y su ama de llaves, Nancy Montgomery. en 1843.

Esta serie está basada en el caso real del asesinato en 1843 de Thomas Kinnear y su gobernanta Nancy Montgomery a manos de Grace Marks, una de las criadas de la casa. Según la sinopsis oficial de Netflix Alias Grace “cuenta la historia de Grace Marks, una joven inmigrante irlandesa con pocos recursos que trabaja de sirvienta en el Alto Canadá. En 1843, Grace y el mozo de cuadra James McDermott fueron condenados por el brutal asesinato de su patrono, Thomas Kinnear, y de su ama de llaves, Nancy Montgomery. James fue ahorcado y Grace sentenciada a cadena perpetua”.

Para muchos Grace nunca fue la asesina y lo curioso es que al final, aunque fue sentenciada a cadena perpetua, fue absuelta después de pasar 30 años en la cárcel. Este caso suscitó una gran polémica en la sociedad de la época porque no se tenía claro que fuese la autora del doble asesinato o ni siquiera la cómplice del mozo de cuadra y, a pesar de eso, se la condenó.

En la serie vemos como la protagonista Grace Marks ya como asesina convicta trabaja ocasionalmente como sirvienta en la casa del gobernador de la cárcel en la que se encuentra recluida. El comité de caballeros y señoritas de la Iglesia Metodista tienen la esperanza de que se le perdone la pena y sea liberada. Hay que tener en cuenta que Grace no recuerda nada de lo que ocurrió el día del asesinato y para intentar averiguar si sufre algún trastorno mental o solamente es una fría asesina el ministro contrata al psiquiatra Simon Jordan.

El método del doctor Jordan es intentar que Grace Marks cuente lo que ocurrió a través de sus sueños y recuerdos. Al principio Grace no quiere hacerlo, pero al final empieza a contarle su vida. La protagonista de esta serie Grace habla de su infancia en Irlanda y cuenta historias como la muerte de su madre o la adicción a la bebida de su padre. También relata al doctor los malos tratos e incluso un intento de violación que tuvo que sufrir por parte de su padre. El doctor Jordan escuchará y anotará todo lo que le cuenta Grace con atención, pero sabe que esto no le podrá ayudar a lograr la libertad. Sin embargo, al final todo este proceso de recuerdo, sí fue importante para salvar su vida.

El reparto de la serie Alias Grace

El papel de la desgraciada Alias Grace es interpretado por la actriz Sarah Gadon, a la que conocemos por sus papeles en películas como A Dangerous Method de David Cronenberg y Cosmopolis, también del mismo director. El papel del también joven mozo de cuadras de Kinnear James McDermott lo interpreta el actor Kerr Logan.

También en el reparto de esta serie están los actores Anna Paquin, Paul Gross, Edward Holcroft, Rebecca Liddiard, Zachary Levi y David Cronenberg, entre otros muchos. La escritora Margaret Atwood hizo un cameo en la serie en el que interpretaba el papel de la anciana que estaba en la iglesia.

Una intensa y original serie que se puede encontrar en el catálogo de Netflix y se ha convertido en la favorita de muchos usuarios de la plataforma de streaming. Si todavía no la has visto, no te puedes perder este tesoro que esconde el catálogo de Netflix.