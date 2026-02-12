‘Perdiendo el juicio’: reparto completo, actores y personajes de la serie
Conoce a Amanda y todos los protagonistas que dan vida al bufete más caótico de la televisión
La serie Perdiendo el juicio llega a Antena 3 como una de las grandes apuestas de ficción de la temporada. Protagonizada por Elena Rivera, la serie se ha estrenado este jueves a las 23:00 horas, tras su paso por Atresplayer. Aquí a continuación se detalla una guía completa de todos los actores y personajes de la serie.
Personajes principales
La historia sigue a Amanda Torres, una abogada de éxito. Su vida cambia de la noche a la mañana tras un brote de TOC, que provoca que se rompan su carrera y su matrimonio. Obligada a reinventarse, acepta trabajar en un bufete caótico y decadente, donde deberá enfrentarse a sus miedos, reconstruir su confianza y defender a su hermana de una acusación que pondrá a prueba todos sus límites.
Amanda Torres (Elena Rivera)
Papel: Protagonista
Descripción: abogada brillante cuya carrera se derrumba tras un brote de TOC durante un juicio. Regresa a la abogacía no por ambición, sino por supervivencia emocional, enfrentándose a un entorno que ya no la idolatra.
Gabriel (Manu Baqueiro)
Papel: propietario del bufete
Descripción: dueño de un despacho al borde del abismo, poco ortodoxo y desordenado, pero con un talento evidente. Contratar a Amanda le permite recuperar la confianza en sí mismo y desarrollar una relación de admiración mutua.
César (Miquel Fernández)
Papel: ex marido de Amanda
Descripción: representa la vida que Amanda dejó atrás con éxito, orden y eficacia. Su relación con Amanda sigue siendo complicada, y su regreso al tribunal altera su rutina y su nueva vida.
Personajes secundarios
Otros personajes de la serie de TV de Antena 3.
Rafa (Alfonso Lara)
Papel: veterano del bufete
Descripción: cínico y perezoso, esperando la jubilación. La llegada de Amanda despierta en él la chispa de competitividad que creía olvidada.
Barbie (Lucía Caraballo)
Papel: becaria
Descripción: aporta una visión práctica y humilde que contrasta con la teoría académica del bufete.
Bosco (Daniel Ibáñez)
Papel: becario
Descripción: hijo de un juez, lucha por forjar su propia identidad lejos del nepotismo. Mantendrá una tensión romántica constante con Barbie.
Sara (Dafne Fernández)
Papel: antagonista
Descripción: ambiciosa y egocéntrica, ocupó el vacío que dejó Amanda. Ve su regreso como una amenaza que debe eliminar a cualquier precio.
Daniela (Carol Rovira)
Papel: hermana de Amanda
Descripción: su vida se convierte en una pesadilla al ser acusada de asesinar a su marido en la noche de bodas. Su defensa será el eje que obligue a Amanda a enfrentarse a sus miedos más profundos.