En los pasillos del Hospital Vall d’Hebron aún se recuerda como una de esas jornadas que marcan época. Durante 24 horas ininterrumpidas, cerca de un centenar de profesionales sanitarios participaron en una intervención que ya forma parte de la historia de la medicina: el primer trasplante de cara del mundo realizado a partir de la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

La operación, que en septiembre cumplirá un año, supuso un desafío médico, ético y humano sin precedentes. Desde dentro del hospital, fuentes del equipo implicado explican que la coordinación fue extrema y milimétrica. Cirujanos maxilofaciales, anestesistas, personal de enfermería, técnicos y especialistas en trasplantes trabajaron de manera sincronizada para que cada fase del procedimiento se desarrollara con precisión absoluta.

La receptora del trasplante fue Carme, una paciente que arrastraba una grave afectación facial que limitaba de forma severa su día a día. «Era la única solución para llegar a hacer vida normal», ha explicado la propia Carme en conversaciones mantenidas con el equipo médico. Comer, hablar o relacionarse socialmente se habían convertido en actos casi imposibles antes de la intervención.

Desde Vall d’Hebron subrayan que este trasplante no sólo representa un avance quirúrgico, sino también un paso decisivo en la forma de entender la donación de órganos y tejidos. El proceso se llevó a cabo respetando escrupulosamente el marco legal y la voluntad expresa del donante, cuya decisión permitió dar una nueva oportunidad a otra persona.

Tras estos meses, el hospital sigue realizando un seguimiento estrecho de la evolución de Carme, que progresa de forma favorable. Para muchos profesionales, este caso simboliza el sentido más profundo de la medicina: unir ciencia, ética y humanidad para devolver calidad de vida cuando parece que ya no quedan alternativas.

Vall d’Hebron consolida así su posición como centro de referencia internacional en trasplantes complejos, demostrando que la innovación médica también puede ir de la mano del respeto y la dignidad hasta el final de la vida.

Esfuerzo colectivo

La directora asistencial del hospital, María José Abadías, ha subrayado la «extraordinaria generosidad de la donante», así como el «esfuerzo colectivo» que hizo posible la intervención, y el «orgullo» que este logro representa no solo para Vall d’Hebron, sino también para la sanidad pública y para el conjunto de la sociedad.

No es un hecho aislado: el hospital ha realizado ya tres de los seis trasplantes faciales practicados en el Estado. En el contexto internacional, la cifra adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que en todo el mundo apenas se han llevado a cabo 54 trasplantes de este tipo, repartidos entre una veintena de centros especializados. El realizado en Vall d’Hebron marca además un precedente al ser el primero efectuado a partir de una donante fallecida tras recibir la eutanasia.