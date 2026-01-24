Fact checked

Uno de los motivos por los que los pacientes acuden a consulta médica es una afección tan frecuente como infravalorada: la tos crónica. Se considera como tal cuando dura ocho semanas o más -cuatro en el caso de los niños- y ya afecta al 5,5 % de la población española. No es una enfermedad en sí misma, pero sí una señal de que algo no funciona correctamente en el organismo, con un impacto que va mucho más allá de lo físico y alcanza también a la esfera psicológica y social.

Así lo explica a OKSALUD el doctor Javier de Miguel, miembro del área de EPOC de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). «No se trata de una enfermedad en sí misma, sino de un síntoma que indica que algo está alterando el mecanismo que controla el reflejo de la tos», detalla.

Para el especialista, abordar esta afección exige una mirada amplia. La tos crónica es «un reto clínico que requiere un enfoque integral y centrado en el paciente». En este sentido, destaca que «la incorporación del concepto de hipersensibilidad de la tos y la evaluación de su impacto en la calidad de vida han cambiado la forma de abordar este problema, especialmente en los casos más complejos».

Esta hipersensibilidad explica por qué muchos pacientes siguen tosiendo incluso cuando ya se han tratado las causas más habituales. En concreto, De Miguel, subraya que «el sistema nervioso que regula la tos se vuelve excesivamente sensible, de forma que estímulos habitualmente inofensivos, como hablar, los olores intensos o el aire frío, pueden desencadenar episodios de tos». «Esto ayuda a explicar por qué la tos puede continuar incluso después de tratar las causas más comunes de la misma», agrega.

Las consecuencias de la tos crónica se extienden a numerosos ámbitos de la vida diaria. «Los pacientes llegan a presentar una importante afectación de la calidad de vida, con alteración del reposo nocturno y del rendimiento laboral», señala el profesor Ignacio Dávila, presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

En la misma línea, el doctor De Miguel subraya que «la tos crónica no sólo es un síntoma molesto» y apunta a efectos como «pérdidas de orina, dolor muscular, ronquera y cansancio, y también se asocia con ansiedad, depresión y dificultades en la vida social y laboral».

Más visibilidad

Desde Merck Sharp & Dohme (MSD), SEPAR y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) coinciden en la necesidad de dar visibilidad a esta afección, conocer mejor su impacto y mejorar la atención a los pacientes. Y no sólo por su repercusión individual, sino también por la carga que supone para el sistema sanitario. Esta información se recoge en el estudio ‘Características y manejo de los pacientes con tos crónica refractaria o inexplicada en consultas externas hospitalarias en España’, que muestra que más del 90 % de los pacientes había consultado a un neumólogo y casi el 80 % a Atención Primaria, con una media de cinco visitas por especialista en los últimos tres años.

Respecto al perfil del paciente más habitual, el profesor Dávila es claro: «Corresponde habitualmente a una mujer de entre 50 y 60 años, no fumadora, con antecedentes de alergia…» Un retrato que pone de manifiesto que la tos crónica es una realidad clínica muy concreta, con un impacto profundo en quienes la padecen y que sigue necesitando mayor reconocimiento y un abordaje más eficaz.