Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La ciencia de las vacunas podría estar a punto de entrar en una nueva era. Investigadores de la University of Virginia School of Medicine están desarrollando una plataforma innovadora que promete reducir el tiempo de creación de vacunas desde meses —e incluso años— a tan solo semanas. Este avance no sólo representa una aceleración sin precedentes en la respuesta ante brotes infecciosos, sino que también abre la puerta a vacunas más baratas, fáciles de fabricar y de distribuir, incluso en zonas remotas del planeta.

La idea central de esta plataforma pionera, liderada por el doctor Steven L. Zeichner, consiste en utilizar bacterias y diseño de proteínas asistido por ordenador para crear antígenos vacunales rápidamente. Mientras que las vacunas tradicionales requieren largos procesos de cultivo de virus o vectores complejos, este método permite que las bacterias produzcan componentes clave de los patógenos que estimulan la respuesta inmune. Este salto tecnológico reduce drásticamente la fase inicial de desarrollo de la vacuna, que suele ser la más lenta y laboriosa.

Más allá de la velocidad, uno de los grandes retos que esta plataforma busca superar son las limitaciones logísticas de las vacunas actuales, como las de ARN mensajero (ARNm) que, aunque rápidas en su desarrollo, dependen de cadenas de frío estrictas para su transporte y almacenamiento. Según los investigadores, los nuevos candidatos podrían ser más estables a temperaturas de refrigeración común, lo que significa que serían más accesibles en países y regiones con infraestructuras sanitarias más frágiles.

Situaciones de emergencia

Otra ventaja importante es el potencial de fabricación global a bajo coste. La plataforma podría aprovechar facilities existentes en todo el mundo para la producción masiva de vacunas sin necesidad de instalaciones especializadas sofisticadas. Esto podría ser clave en situaciones de emergencia, donde la rapidez y la escalabilidad son tan importantes como la eficacia.

Los investigadores que trabajan en esta plataforma han publicado algunos de sus hallazgos en la revista Vaccines, describiendo cómo el enfoque combina diseño de proteínas y biotecnología bacteriana para crear antígenos inmunogénicos eficaces en cuestión de semanas. Aunque aún se encuentra en fases de investigación temprana y hará falta validar su eficacia y seguridad en ensayos clínicos, los primeros resultados han mostrado que se pueden generar respuestas inmunitarias sólidas con procesos más simples que las estrategias tradicionales.

Vacunas de ARNm

Este avance técnico llega en un momento en que el mundo sigue reflexionando sobre las lecciones aprendidas tras la pandemia de covid. La rapidez con la que se desarrollaron las primeras vacunas de ARNm marcó un hito científico sin precedentes y demostró el valor de plataformas flexibles y altamente adaptables. La nueva plataforma de la University of Virginia podría incluso superar la velocidad de esas tecnologías y ofrecer una alternativa que no dependa igualmente de complejas cadenas de suministro o de instalaciones altamente especializadas.

Especialistas en salud global señalan que esta clase de plataformas será cada vez más necesaria para enfrentar futuras amenazas biológicas, desde virus que evolucionan rápidamente hasta nuevos patógenos emergentes que podrían causar epidemias o pandemias. Si esta tecnología cumple con sus expectativas, podría cambiar no solo cómo desarrollamos vacunas, sino también cómo las distribuimos y aplicamos en todo el mundo.

Aunque todavía queda camino por recorrer antes de que esta plataforma pueda ser empleada en campañas masivas de vacunación, su potencial para acelerar los tiempos de desarrollo de meses a semanas —junto con una mayor accesibilidad y menor coste— la sitúa como una de las apuestas más prometedoras en la lucha científica contra enfermedades infecciosas en el siglo XXI.