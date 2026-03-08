Fact checked

La doctora Noemí González, endocrinóloga de la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario La Paz, destaca que el abordaje de la diabetes vive una transformación gracias a la tecnología y a la medicina de precisión. Sensores de monitorización continua de glucosa y sistemas automatizados de administración de insulina, conocidos como páncreas artificial, están mejorando el control metabólico y la calidad de vida de los pacientes.

La especialista subraya en esta entrevista para OKSALUD la importancia de la prevención y del control de los factores de riesgo cardiovascular —principal causa de mortalidad en personas con diabetes—, así como del papel clave del estilo de vida, la educación terapéutica y el apoyo emocional para evitar complicaciones y mantener una buena calidad de vida.

Pregunta.- ¿En qué consiste su trabajo diario en la Unidad de Diabetes y qué perfil de pacientes atienden con mayor frecuencia?

R.- Soy médico endocrino en la unidad en La Paz y responsable de la misma. La Unidad de Diabetes está concebida para la atención multidisciplinar de personas con diabetes, con especial atención a personas con diabetes tipo 1, diabetes genéticas, diabetes tipo 2 complicadas y otros tipos de diabetes (por cirugía de páncreas, por tratamientos para el cáncer y otras enfermedades crónicas, etc.). El equipo está compuesto por médicos endocrinos y educadoras de diabetes, y mantiene una relación estrecha con Salud Mental y Pediatría para abordar la transición de niños con diabetes.

P.- ¿Cómo ha evolucionado el abordaje de la diabetes gracias a la tecnología y la medicina de precisión?

R.- En los últimos años, el tratamiento de la diabetes ha evolucionado mucho, especialmente los fármacos para la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, la insulina sigue siendo el único tratamiento disponible, aunque ha mejorado su formulación.

Los avances se han centrado en tecnología para la monitorización de glucosa (sensores) y la administración de insulina (sistemas de asa cerrada o páncreas artificial). Además, se desarrollan terapias inmunomoduladoras que buscan proteger las células beta del páncreas y retrasar la aparición de la enfermedad.

P.- ¿Hasta qué punto la diabetes aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares?

R.- La principal causa de reducción de supervivencia en personas con diabetes son los eventos cardiovasculares. La glucosa elevada daña los vasos grandes (corazón, cerebro y piernas), aumentando el riesgo de infartos, ictus o isquemia en miembros inferiores. También se afectan los vasos pequeños, provocando complicaciones visuales, nerviosas y renales.

Otros factores como tabaco, colesterol elevado o hipertensión aumentan aún más el riesgo, por lo que es fundamental controlar la glucosa y otros factores de riesgo cardiovascular.

P.- ¿Qué peso tienen el estilo de vida, la dieta y el ejercicio frente al tratamiento farmacológico?

R.- La base de cualquier tratamiento es la modificación del estilo de vida: alimentación saludable, actividad física y bienestar emocional. En la diabetes tipo 2, el control de peso es fundamental, complementando fármacos o cirugía bariátrica.

En la diabetes tipo 1, es esencial una alimentación equilibrada que facilite el ajuste de insulina y el control metabólico. El bienestar emocional también influye directamente en el automanejo y seguimiento de la enfermedad. Según la campaña #DIABETESTIGMA, el 40 % de las personas con diabetes ha cancelado citas médicas por sentirse juzgadas. Por ello, la Unidad trabaja en estrecha colaboración con Salud Mental.

P.- ¿Cuáles son las complicaciones más habituales cuando la enfermedad no está bien controlada?

R.- A corto plazo, la diabetes puede provocar hipoglucemias graves (pérdida de conocimiento, accidentes) e hiperglucemia grave (cetoacidosis, situación hiperosmolar), que requieren hospitalización. A medio y largo plazo, predominan las complicaciones vasculares y otras menos conocidas, como afectación de articulaciones, piel y sistema nervioso autónomo, que reducen la calidad de vida y la supervivencia.

P.- ¿Qué avances tecnológicos están cambiando la práctica clínica?

R.- La monitorización continua o flash de glucosa evita pinchazos frecuentes y ofrece información constante, incluso de forma remota.

Los sistemas automatizados de insulina administran dosis adaptadas a la glucosa medida por el sensor mediante algoritmos, mejorando el control metabólico. Sin embargo, estos avances no están disponibles para todos y requieren educación terapéutica previa.

P.- ¿Será posible anticipar complicaciones cardiovasculares mediante modelos predictivos?

R.- La inteligencia artificial permitirá identificar pacientes con mayor riesgo y carga de enfermedad. La gran cantidad de datos disponibles ayuda a crear modelos predictivos más precisos, facilitando la medicina de precisión.

P.- Mensaje principal para prevenir la diabetes y sus complicaciones desde edades tempranas.

R.- La diabetes puede ser silenciosa; los controles periódicos son esenciales para detectarla a tiempo. Una vez diagnosticada, es clave seguir las indicaciones del equipo sanitario, cumplir la medicación y asistir a revisiones.

Un buen control de la enfermedad y los factores de riesgo cardiovascular permite mantener la calidad de vida. No olvides cuidar la salud emocional y no sentir culpa o estigmatización: tener diabetes no te hace diferente, solo requiere atención y cuidado.