Todo lo que debes cambiar de tu vida porque no te hace feliz

La psicología es algo bastante subjetivo, lo que te hace feliz a ti puede no serlo para otro. Así que cada uno tiene sus prioridades, ahora bien hay hábitos o gestos que podemos desterrar para encontrarnos mejor a diario. Veamos lo que debes cambiar de tu vida porque no te hace feliz.

No centrarse en un mismo, no respetarse, no confiar en uno y otros son algunas de las cosas que debemos entonces dejar de lado.

Qué cambiar de tu vida para ser feliz

Malos pensamientos

Hay que dejarse llevar por el optimismo. Los malos pensamientos solo llevan a la negatividad y esto no nos hace felices. Realmente no es tan fácil de establecer porque nos dejamos arrastrar por los problemas diarios y hacemos una montaña. Busquemos soluciones.

Procrastinar

Sabemos que tenemos ciertas cosas urgentes a realizar pero las dejamos pasar, o nos da pereza, o no estamos inspirados o nos resulta muy complicado. Procrastinar solo hará que nuestra mente esté continuamente analizando qué debemos hacer y por qué no lo hacemos.

Los expertos establecen que la procrastinación en extremo puede llegar a ser una patología donde además aparece junto a ello la ansiedad y la depresión entre otros trastornos importantes.

Falta de motivación

Hay etapas, situaciones o trabajos que no nos permiten estar motivados a diario. Pero esto pasa por algo, porque debemos entonces buscar la causa y volver a motivarnos con nuevos proyectos y acciones para que todo fluya. Sin motivación no hay optimismo y menos el buen camino hacia la felicidad.

Existen determinados métodos para que la motivación sea nuevamente nuestra aliada. Busca un proyecto que te haga ilusión y que te esté relacionado con un hobby. Si en el trabajo estás algo quemado pide hacer otras cosas, buscar nuevas alianzas o iniciativas para que todo ello no sea un trauma.

Deja fluir

A veces no tenemos que hacer nada para que la felicidad venga. Por que son momentos, son instantes, es rodearte de quien quieres y entonces no planear. Es decir, dejar fluir para que las cosas vayan a mejor y saldrá todo solo.

Cambia lo que no funciona

Ahora no estamos hablando de reconvertir tu vida. si no de cambiar determinados gestos que sabes que no te van bien y sin embargo estamos haciendo y nos quejamos a diario sobre ello. Por ejemplo, levantase a diario antes, irse a dormir antes, dejar de cenar como si no hubiera un mañana, salir a correr o empezar con hacer ejercicio en casa, organizar el dia anterior…

Deja de lado las críticas: qué cambiar para ser feliz



La web de Santiago Vitola nombra que no debes permitir que tu miedo a las críticas te paralicen o condicionen. No dejes de hacer cosas, de opinar o de intentar por miedo al qué dirán. ¿Cuántas cosas serían hoy diferentes si no hubieses hecho caso a las opiniones de los demás? Te digo más, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo al qué dirán sin dar ni siquiera la oportunidad a que digan?

En muchas ocasiones dejamos de hacer cosas pensando que los demás nos van a criticar, pero déjame que te diga una cosa, no eres el centro del universo, es posible que a mucha gente le dé igual lo que hagas y a los que sí que les importa en muchas ocasiones sólo quieren protegerte. Olvídate de lo que te digan, la experiencia solo se aprende con la experiencia.

Mucha gente deja de perseguir un sueño porque por el camino recibe un NO, mucha gente deja de buscar trabajo porque en la primera o segunda entrevista no les han seleccionado, mucha gente deja de hacer cosas porque alguien les ha dicho que no valen para hacer eso.

Quedarse estancado en recuerdos negativos del pasado

Instituto Somos Valencia destaca que todos hemos cometido errores en algún momento de nuestras vidas, eso es normal. El problema viene cuando a pesar del paso del tiempo no logramos perdonarnos por dichas equivocaciones y esos recuerdos nos persiguen y nos roban momentos de paz y tranquilidad en nuestro presente.

Consejos