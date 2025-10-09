Fact checked

En la búsqueda de una vida más saludable y adaptada a las necesidades individuales, los test genéticos son una herramienta imprescindible en el campo de la nutrición personalizada. Su enfoque tiene en cuenta tanto el genoma como el exposoma, pues ambos afectan nuestro bienestar.

El genoma es el conjunto completo y único de material genético de un organismo, contiene la información que regula cada función de nuestro cuerpo, desde la producción de proteínas esenciales hasta nuestra predisposición a ciertas enfermedades. A través del análisis de variaciones genéticas es posible conocer mejor cómo responde nuestro organismo a diferentes alimentos y qué nutrientes necesita para funcionar de forma óptima.

El exposoma es el conjunto de factores ambientales y hábitos de vida a los que una persona está expuesta a lo largo de su vida _dieta, contaminación ambiental, radiación, estrés, estilo de vida (actividad física, consumo de alcohol, tabaco, etc.) _también juega un papel clave en la expresión de nuestros genes. El peso corporal está controlado por las interacciones entre genoma y exposoma.

Personalizar un plan de dieta o pérdida de peso

NutrigenTM analiza 384 variaciones genéticas relacionadas con la pérdida de peso, la respuesta al ejercicio, las intolerancias y el metabolismo de los nutrientes, entre otros. Y propone un plan de dieta personalizado por un complejo algoritmo basado en más de 50 categorías nutricionales con más de 850 alimentos. Las variaciones genéticas analizadas con NutriGen™ están asociadas con 15 categorías principales diferentes:

Comportamiento genético en la ingesta alimentaria, Desequilibrios de desintoxicación, Eficacia del ejercicio, Metabolismo de la grasa, Metabolismo de los carbohidratos, Metabolismo de los lípidos, Metabolismo de la glucosa, Sensibilidad al sabor, Desequilibrios de desintoxicación, Suplementación, Intolerancias, Riesgo de deficiencia de vitaminas, Tipo de dieta personalizada, Inflamación y Hormonas.

Solo hay que acudir al especialista que recogerá una muestra de ADN de la saliva, un proceso que dura un minuto y, en un mes ya puedes conocer los resultados para personalizar la dieta.

Beneficios del test genético

Tipo de dieta

Se realiza un estudio intensivo de biomarcadores genéticos con la finalidad de conocer la dieta más efectiva (baja en grasas, baja en carbohidratos o baja en calorías). Se basa en como tu cuerpo metaboliza diferentes tipos de alimentos y ayuda a optimizar el peso y la salud en general.

Nuestros genes influyen en cómo procesamos diferentes macronutrientes. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una mayor predisposición genética a almacenar grasa si consumen una dieta alta en carbohidratos, mientras que otras pueden tener una mayor capacidad para metabolizar las grasas o las proteínas. Con este estudio se personaliza la dieta para maximizar la quema de grasa o el mantenimiento del peso.

Intolerancias

Identifica intolerancias, como a la lactosa o al gluten, y ajusta la dieta para eliminar estos alimentos específicos para prevenir malestares digestivos o enfermedades a largo plazo.

Suplementación

Algunos genes afectan cómo absorbemos y procesamos vitaminas y minerales. Por ejemplo, si tienes una predisposición genética para tener bajos niveles de vitamina D o ácido fólico, un test puede sugerir que necesitas aumentar la ingesta de estos nutrientes o tomar suplementos. Esto puede mejorar tu salud en áreas como la salud ósea, el sistema inmunológico y la función cognitiva. Los resultados tienen en consideración, principalmente, la predisposición a:

obesidad y aumento del IMC, metabolismo de grasas y perfil lipídico, digestión de los carbohidratos, diabetes tipo 2, desregulación del colesterol, riesgo de enfermedad celíaca, déficit metabólico de vitaminas, intolerancia a la fructosa y la lactosa y requisitos personales de macro y micronutrientes.

Los resultados incluyen información general del paciente -variables relacionadas con el peso-, el análisis de las 17 variaciones genéticas relacionadas con el metabolismo de diferentes nutrientes, plan de dieta personalizado para la pérdida de peso y el análisis genético completo y su explicación.

¿Para quién está indicado?

Para aquellos que desean un plan de dieta óptimo según sus características corporales y genéticas para favorecer su bienestar.

Para los que quieren entender cómo su genética afecta a su peso corporal.

Para aquellos que han intentado diferentes planes de dieta con pocos o ningún resultado y desean que sean más efectivos.

Para los que desean mejorar y entender sus necesidades dietéticas con suplementación personalizada.

En resumen, un test genético puede mejorar nuestra nutrición al personalizarla según cómo nuestros genes afectan el metabolismo, la absorción de nutrientes y la respuesta a los alimentos. Esto puede ayudarnos a prevenir enfermedades, mejorar el rendimiento físico y optimizar nuestra salud mediante una dieta adaptada a nuestras necesidades individuales.