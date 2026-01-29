Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El portavoz parlamentario del Grupo Sumar, Jon Hernández, ha exigido que el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, y la dirección de Osakidetza «den explicaciones y asuman responsabilidades» tras la administración de vacunas caducadas a varios centenares de personas, subrayando que «la responsabilidad no puede recaer en los trabajadores». La gravedad del error sanitario es innegable, pero refleja un patrón preocupante: los políticos parecen plegarse al confort de su cargo al mostrar sorprendente tibieza frente a situaciones que cuestan vidas humanas como el accidente de Adamuz.

Mientras Sumar centra su presión en el PNV por unas vacunas cuya solución inmediata consiste en revacunaciones, el mismo grupo guarda silencio sobre el accidente ferroviario que costó vidas y donde la responsabilidad del PSOE, representado por figuras como Óscar Puente, es clara. Este doble rasero evidencia que Sumar prioriza la conveniencia partidista sobre la protección de la ciudadanía.

En este sentido, en un comunicado, Hernández ha afirmado que «los errores existen en toda organización», pero 253 errores en diferentes centros son el «síntoma de un problema». Para el parlamentario, once OSIs «no fallan a la vez con algo como esto».

«Un error en un centro es un fallo, dos en dos centros es algo a estudiar. A partir de ahí es un problema de mala gestión que necesita revertirse para que no vuelva a pasar», ha señalado.

El parlamentario ha hecho referencia a los estudios sobre la prevención de los riesgos derivados de la acción sanitaria, que «dicen que a mayor tasa de rotación de personal y mayor carga de trabajo, los errores se multiplican siguiendo una distribución exponencial». Por ello, «el adelgazamiento de lo público y la atención primaria tiene consecuencias», ha alertado.

«En este caso, parece que el sistema ha permitido muchos fallos que no se deberían dar», ha indicado Hernández, que ha añadido que, en el centralizado de farmacia «que el PNV vendió como tan bueno y eficiente, parece que no se dio la alerta de retirar esos viales caducados».

Además, en «los siguientes eslabones de la cadena hasta los pacientes», como el control de stock, «tampoco se ha evitado el error». Por lo tanto, «es un fallo del sistema, del modelo de gestión, y no un error humano», ha considerado.

Revacunación

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que Osakidetza revacunará «lo antes posible» a las personas que se sometieron a vacunación los pasados meses de diciembre y enero con dosis caducadas. Sin embargo, se dará validez a las vacunas inoculadas en noviembre.

Según ha anunciado Martínez este miércoles, en rueda de prensa en Bilbao, volverán a ser vacunadas 103 personas a las que se inoculó, entre el 1 de diciembre y el 15 de enero de 2026, la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) de un lote caducado.

Sin embargo, las dosis administradas en noviembre, se consideran válidas, por lo que los afectados no deberán someterse a una revacunación. Quienes sí deban hacerlo serán citados por Osakidetza a partir de mañana.