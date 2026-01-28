Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido «calma» a las familias de las 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculadas con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente, ya que «no hay ningún problema en términos de salud» para estas personas. Aunque sí evidencia el problema de control sanitario de esta comunidad autónoma española.

Sobre este problema de salud pública, ¿qué dice la ciencia, sobre qué problemas pueden derivar de utilizar las vacunas caducadas? La caducidad en las vacunas no es un simple trámite burocrático: es una garantía de eficacia y calidad que los fabricantes y las autoridades sanitarias establecen tras estudios específicos de estabilidad y potencia del producto. La fecha de caducidad refleja hasta cuándo se puede asegurar que el antígeno de la vacuna —la parte que estimula al sistema inmunitario— mantiene su capacidad para generar una respuesta protectora eficaz. Una vez superada esa fecha, no hay evidencia científica sólida que avale la eficacia de la vacuna, y, por tanto, su capacidad real de proteger frente a la enfermedad queda en duda.

Diversas instituciones de control y vacunología —como comités asesores pediátricos— establecen que las dosis administradas después de su fecha de caducidad deben considerarse no válidas, porque no se puede garantizar que confieran la protección esperada, aunque solo sea por uno o pocos días de retraso.

Esto implica que el principal riesgo de una vacuna caducada es la falta de inmunización eficaz: el paciente podría quedarse vulnerable frente a una enfermedad que pensaba tener cubierta. Esta vulnerabilidad es especialmente relevante en niños y bebés, cuyo sistema inmunitario está en desarrollo y para quienes las vacunas de calendario son fundamentales para prevenir infecciones graves.

Desde un punto de vista estrictamente de seguridad, los estudios disponibles en revistas como Nature y las notas de expertos, señalan que no hay indicios claros de que un producto que ha sobrepasado su fecha de caducidad se vuelva tóxico o dañino per se, particularmente si el vencimiento es muy reciente. Sin embargo, la falta de garantía de integridad y estabilidad hace imposible descartar por completo efectos inesperados, sobre todo si el control de calidad y el mantenimiento de la cadena de frío no se han documentado con precisión.

Un caso reciente en España ilustra este dilema sanitario: en el País Vasco se administraron vacunas hexavalentes que habían caducado «recientemente» a 253 personas —en su mayoría bebés— y las autoridades sostienen que no ha habido efectos adversos detectados hasta ahora, aunque se considera que esas dosis podrían no haber garantizado la protección deseada y se está programando la revacunación de los afectados para asegurar la inmunidad.

Aunque un producto caducado no siempre cause daño inmediato, la ciencia recuerda que su uso es clínicamente inadecuado: puede dejar sin protección frente a enfermedades graves, hacer inútil un ciclo de inmunización y obligar a repetir vacunaciones. Esto adquiere especial relevancia cuando los destinatarios son niños, cuya protección efectiva depende de cumplir con los calendarios vacunales con productos en perfecto estado y dentro de su periodo de validez.