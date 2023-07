Fact checked

El Ayuntamiento de San Sebastián mantiene la alerta desde hace varios días por el repunte de un brote de sarna que si bien «años atrás estaba asociada a personas de clase social baja, espacios con hacinamiento humano o personas con exclusión social, hoy día puede afectar a cualquier persona por lo que se debe incrementar la información para su prevención y evitar su estigmatización, que es básico para frenar su avance», se ha esgrimido desde el sistema sanitario.

La sarna es un trastorno de la piel que provoca sarpullido con picazón y se debe a pequeños ácaros aradores llamados Sarcoptes scabiei. La picazón intensa ocurre en la zona donde el ácaro está cavando. Por otra parte, como la sarna se contagia tan fácilmente, los sanitarios, con frecuencia, recomiendan tratar a toda la familia o a los contactos estrechos.

Sarna con información no pica es el lema escogido para la campaña de información pública municipal, que consiste en la edición de folletos y carteles que se repartirán en centros de salud, escuelas, residencias, polideportivos, bibliotecas y farmacias, además de la difusión de los mensajes a través de las redes sociales.

Lo que se trata ahora es frenar el avance de la sarna, pero no»generar alerta sanitaria», aunque ciertamente «sí se viene apreciando, especialmente por las consultas en ambulatorios y farmacias, que la ciudadanía acude a los mismos pidiendo remedios ante la proliferación de picores cuya causa está relacionada con un aumento en las tasas de incidencia de esta enfermedad», se ha señalado.

Por último, todas las partes implicadas coinciden en la necesidad de «una detección precoz de la enfermedad, con la correspondiente desestigmatización e información para prevenirla y atajarla».

¿Qué síntomas provoca?

El más destacado es la picazón intensa. Las áreas más afectadas por la sarna incluyen la piel entre los dedos, los lados de los dedos, alrededor de las muñecas, los codos y las axilas, la cintura, los muslos, los órganos genitales, los pezones, el pecho y la parte inferior de los glúteos.

Sin embargo, si has tenido sarna antes, los síntomas pueden comenzar a los pocos días de la exposición. Si nunca has tenido sarna, los síntomas pueden tardar hasta seis semanas en aparecer. Aunque todavía no hayas tenido ningún síntoma, igual puedes contagiar la sarna.

¿Tiene tratamiento?

Lo mejor es prevenir la sarna y hacer caso a los especialistas. Se pueden utilizar lociones para la piel que contengan permetrina, lindano o crotamitón. Pero no siempre se acaba la picazón, así que debe establecerse nuevos tratamientos.

Aunque la prevención es, a veces, complicada, lo importante es evitar el contacto físico con personas infectadas.

Prevención

Para prevenir que la sarna regrese y evitar que los ácaros se propaguen a otras personas, toma las siguientes medidas: