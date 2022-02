Muchas veces descuidamos algunas señales que nos están diciendo que algo no va bien. Aquellas relacionadas con aparato urinario y reproductor suelen aparecer al paso de los años por una tema de edad. Debes saber cuáles son las razones por las que debes ir al urólogo antes de que sea tarde.

Ante cualquier síntoma extraño o molestia, lo ideal es ir al médico quien valora si debes ir o no al especialista.

Cuándo debes ir al urólogo

Por edad

Aunque no hayas tenido ningún percance, es importante ir a este especialista sobre los 40-45 años para comprobar que todo esté bien. No cuesta nada hacer una revisión general, porque son las edades donde los problemas pueden empezar a aparecer en esta zona. Es mejor prevenir.

Problemas sexuales

Con la edad, pueden aparecer diversos problemas relacionados con el aparato reproductivo del hombre. La eyaculación precoz es un problema más frecuente de lo que se cree, y no solo afecta a personas de mayor edad. En todo caso, si hay un problema sexual, es momento de preguntar, sin miedo ni estigmas.

Muchas ganas de ir a orinar

Es otro problema relacionado con la urología. Y es uno de los primeros que aparecen cuando hay algo que marcha bien, pero esto no quiere decir que se trate de algo grave. Pues, con la edad, es bastante normal que esto suceda y hay tratamiento.

Escozor y picor en la zona

Es otra de las razones por las que debes ir al urólogo. si se trata de una cosa temporal, no pasa nada, pero si se alarga al paso del tiempo, es el momento de pedir ayuda o diagnóstico.

Dolor al orinar

No solamente el tener muchas ganas de ir al baño es un síntoma, también está el dolor a la hora de orinar.

Dolor en el testículo

El dolor general en la zona no es algo normal, aunque no quiere decir que sea algo grave, porque no siempre es así.

Eyaculaciones con poco volumen

Hay que observar todo lo que sea distinto hasta el momento. Porque aunque nos parezca una tontería, puede que no lo sea, y toda precaución es poca en estos temas.

Romper estigmas

Aunque las mujeres están las acostumbradas a ir al ginecólogo, el hombre deja estos detalles y puede ser que no vea importantes algunos aspectos que afectan a esta parte de su vida. hay que dejar estigmas atrás y mirar por la salud.