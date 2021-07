Durante el confinamiento, producido por la pandemia, nos dimos cuenta de los importante que es la salud y la libertad. Estar encerrados en casa no es el fin el mundo, pero puede traernos también problemas de salud física y mental. Te contamos por qué no es bueno estar todo el día en casa.

Esto sucede cuando se convierte en un ámbito y además no hacemos demasiado en el hogar, es decir, si debemos trabajar porque lo hacemos en casa, no hay problema, pero sí hay que, por ejemplo, dar una vuelta cada día.

Nos aislamos de lo externo

Es algo que no debe hacerse. Está claro que podemos pasar un par de día en pijama, vagueando, durmiendo y alejados del exterior. Pero pasados estos días, ello no debe ser una rutina porque nos convertimos en personas menos sociales y nos cerramos.

Sin hábitos, no hay estabilidad

Una de las cosas malas de estar todo el día en casa es que desaparecen los horarios. Y sin rutina, se pasa el día sin hacer nada. Entonces no somos productivos. Ello hace que perdamos el tiempo, la vida con todo ello, y nuestra cabeza no se centra.

Sin vitamina D

Estar en casa todo el día perjudica nuestra salud mental y física. Especialmente si esto pasa durante muchos días, semanas y meses. Si no nos da el sol, entonces nos tenemos vitamina D y esto reduce la protección de nuestro sistema inmunológico. Cada día debe darnos, al menos, unos 10 minutos de sol, claro está con la crema protectora puesta.

Cuando no tomamos el sol, tenemos menos defensas, menos energía y un mayor riesgo de padecer algunos problemas mentales, tales como ansiedad, depresión y estrés.

Aumento de peso y otros

Sabemos que podemos hacer ejercicio físico en casa. Pero, si no llegamos a salir, puede ser que digamos la típica frase “lo dejamos para mañana”, y otro día sin movernos. Esto supone problemas de peso destacados. Lo ideal es salir, dar una vuelta, hacer ejercicio fuera, y andar, lo que supone salud.

Se incrementa el insomnio

Como no somos demasiado conscientes de las horas y de las rutinas establecidas entre lo que hacer mañana, tarde y noche, entonces dormimos a deshoras, y esto provoca, al contrario de los que se piensa, insomnio.

Y con el tiempo veremos que nuestro sueño no es bueno, nos levantamos tarde o hacemos siesta y por la noche no dormimos. Con todo ello, te contamos por qué no es bueno estar todo el día en casa.