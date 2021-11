Si vas a una pista de esquí este invierno, probablemente notarás que la mayoría de las personas están usando gafas, ya sean de sol tradicionales como las específicas de nieve. Pues bien, hoy te responderemos por qué usar gafas en la práctica del esquí es importante, y las consecuencias que podemos sufrir si intentamos movernos sin ellas.

La nieve no es una superficie cualquiera, sino que resulta capaz de reflejar hasta el 80% de la luz solar, un porcentaje muy mayor al de la arena, por ejemplo, que refleja únicamente un 20% y, aún así, puede llegar a provocarnos molestias.

Gafas homologadas

Por esto mismo, se recomienda siempre la adopción de gafas de sol homologadas para la nieve, que sean capaces de prevenir la queratitis solar y preservar una buena salud ocular y visual, evitando trastornos como la inflamación de la córnea, que pueden derivar en diagnósticos más graves.

En efecto, la queratitis es definida como una inflamación de la córnea que, aunque puede ser ocasionada por diferentes agentes, encuentra en la exposición a la radiación ultravioleta característica de las pistas de esquí.

La queratitis solar tiene además un problema adicional, y es que las molestias que padecen las córneas no se hace presente en el momento, sino que aparece tras unas horas, arruinando cualquier tipo de plan que se tenga en las horas posteriores a practicar esquí. De ahí la importancia de usar gafas en la práctica del esquí.

Los síntomas más frecuentes de quien sufre un problema como éste son el enrojecimiento de los ojos, el lagrimeo, un dolor insoportable, y la imposibilidad de abrirlos en ambientes con mucha luz. Evidentemente, si se insistiera en la desprotección, los daños acabarán siendo crónicos.

Es por estas razones que siempre se aconseja la utilización de gafas de sol o directamente de esquí, preparadas para hacer frente al reflejo de los rayos solares sobre la superficie donde se entrena.

Constatar que las gafas estén homologadas no es un detalle menor, ya que no son pocos los que intentan ahorrarse algo de dinero en la adquisición de este accesorio básico, y terminan arruinados, afrontando tratamientos mucho más costosos, para asegurarse de no perder la vista.

Con filtros polarizados

Las gafas con filtros polarizados son una muy buena alternativa, ya que han sido diseñadas para minimizar el deslumbramiento y reducir los reflejos en ciertos ángulos especialmente peligrosos, brindándonos la protección ocular que hace falta para disfrutar de la actividad en la nieve.