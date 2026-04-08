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La capacidad del cerebro humano para adaptarse cuando falta uno de los sentidos sigue sorprendiendo a la ciencia. En ausencia de visión, algunas personas ciegas desarrollan una habilidad extraordinaria: orientarse mediante sonidos que ellas mismas generan, como chasquidos con la boca. Este fenómeno, conocido como ecolocalización, permite ver el entorno a través de los ecos, revelando hasta qué punto el cerebro puede reorganizarse para interpretar la realidad de formas alternativas.

Algunas personas ciegas utilizan los ecos que emiten al chasquear con la boca para percibir su entorno, un proceso conocido como ecolocalización, que han querido investigar desde el Instituto de Investigación Oftalmológica Smith-Kettlewell (Estados Unidos).

En concreto, en un nuevo estudio publicado por eNeuro, Haydee Garcia Lazaro y Santani Teng, del Instituto de Investigación Oftalmológica Smith-Kettlewell, exploraron cómo el cerebro humano crea representaciones del entorno mediante la ecolocalización.

Los investigadores descubrieron que cuatro personas ciegas con experiencia en ecolocalización podían identificar la ubicación de objetos mejor que 21 personas con visión normal en una habitación oscura. La precisión en la ecolocalización mejoró con un mayor número de chasquidos bucales autogenerados en estos expertos.

Los investigadores también vincularon la actividad neuronal del cerebro con la capacidad de las personas ciegas para determinar la ubicación de los objetos. Esta actividad, junto con medidas conductuales, se fortaleció a lo largo de las secuencias de chasquidos, lo que condujo a una localización más precisa de los objetos. Según García-Lázaro: «Básicamente, descubrimos que, en algunos expertos, parece haber una suma, o acumulación, de información en el cerebro que se va acumulando a lo largo de los chasquidos sobre la ubicación de los objetos».

Según los investigadores, este trabajo demuestra cómo el cerebro utiliza información sonora repetida para crear representaciones del entorno en ausencia de visión. García-Lázaro se muestra entusiasmado con los siguientes pasos derivados de este trabajo, entre los que se incluyen determinar qué hace que las personas ciegas sean expertas en ecolocalización y entrenar a individuos con y sin visión para que desarrollen su capacidad de ecolocalización.

Más allá de los resultados principales, este campo de investigación está generando hallazgos interesantes: