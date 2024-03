¿Qué es la oncología integrativa que se le estaría aplicando al rey Carlos III?

Fact checked

El rey Carlos III ha reaparecido en el servicio del Domingo de Resurrección tras haber anunciado que padecía cáncer y con ello tranquilizar, en la medida de lo posible, sobre su estado de salud. El Palacio de Buckingham ha realizado distintos cambios de itinerario para minimizar posibles riesgos de infección.

Aunque no se ha descrito hasta el momento el tipo de cáncer que padece, dejando a su estricta intimidad los tiempos que el propio monarca quiera marcar para desvelar estos detalles, lo que sí ha trascendido es que le podrían estar aplicando lo que se denomina como una oncología integrativa. Pero en realidad, ¿qué es este tratamiento y cómo se aplica a un paciente oncológico?

Mucho se ha hablado de la costumbre que hay en la Casa Real británica de utilizar tratamientos alternativos para las distintas dolencias y, en especial, del propio Carlos III. En este caso, la medicina integrativa sería utilizar la quimioterapia o dependiendo de qué tipo de cáncer pueda padecer, alternativas como la inmunoterapia u otras terapias y combinarlas con la homeopatía.

En Europa, los pacientes utilizan homeopatía durante y después de los tratamientos oncológicos convencionales. Un estudio realizado en casi 100 pacientes con cáncer en 14 países europeos, reveló que el 36% estaba utilizando alguna terapia complementaria, especialmente homeopatía y fitoterapia.

En Reino Unido y Francia, la homeopatía es una de las terapias más frecuentemente utilizadas por los pacientes con cáncer, por lo que no es extraño que en este caso los médicos hayan aprobado esta dualidad en el tratamiento.

Encontrar ese conjunto de medios para curar o aliviar una enfermedad para los diferentes tipos de cáncer sigue siendo un desafío para los científicos y oncólogos de todo el mundo. Las investigaciones más actuales sugieren el potencial valor terapéutico de combinar múltiples terapias para superar la resistencia a cualquier intervención única. Estudiar los efectos sinérgicos de varias combinaciones de tratamientos frente a uno solo de ellos es un componente crucial de futuros programas de investigación en oncología, así como la búsqueda de una medicina más personalizada, la utilización de sustancias moduladoras del sistema inmune y las terapias basadas en la epigenética.

Aunque se están realizando cada vez más estudios sobre los efectos de medicamentos homeopáticos en cultivos tumorales y en modelos animales, hay todavía pocos ensayos clínicos sobre la efectividad de la homeopatía en pacientes con cáncer. La investigación en los países de Europa y en los Estados Unidos está básicamente centrada en estudios preclínicos de laboratorio, y en evaluar la mejoría de los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos cuando se añade un tratamiento homeopático.

Varios estudios ya han demostrado que el tratamiento con medicamentos homeopáticos clásicos puede ser efectivo en la protección de tumores cancerosos inducidos por carcinógenos en animales de laboratorio. Sobre líneas celulares tumorales, parecen desencadenar efectos antiproliferativos y pro-apoptosis, mientras que en modelos animales han demostrado un efecto inhibitorio sobre el desarrollo de ciertos tumores. Aunque se precisa de más evidencia, estos estudios parecen confirmar al tratamiento homeopático como un método viable para revertir ciertos tumores cancerosos, se explica en Elsevier.

En otro estudio posterior, se evaluó la seguridad y efectividad de la homeopatía en la prevención y tratamiento de los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer, en una revisión con la colaboración de la Cochrane Database. Se valoraron 8 ensayos controlados con un total de 664 pacientes, concluyendo los investigadores que la utilización de la homeopatía no comportaba efectos adversos, y que resultaba beneficiosa en el tratamiento de la estomatitis por quimioterapia y en la dermatitis inducida por la radioterapia. Sin embargo, no encontraron evidencia suficiente de la eficacia de la homeopatía en el tratamiento de otros efectos secundarios de los tratamientos antitumorales.

Ensayos clínicos

Recientemente, varios ensayos clínicos de medicamentos homeopáticos combinados con tratamientos oncológicos convencionales han demostrado que la complementación de ambas terapias mejora la calidad de vida de los pacientes, reduce los efectos secundarios y aumenta la tasa de supervivencia en pacientes con cáncer. Todos estos resultados actuales sugieren que la homeopatía puede tener efectos beneficiosos y posible potencial terapéutico en el tratamiento del cáncer.

Por otro lado, las personas con cáncer buscan cada vez más otras opciones para tratar los efectos secundarios de los tratamientos antineoplásicos convencionales, reducir el riesgo e incidencia de aparición de otros tumores, y mejorar su calidad de vida. Para lograr estos objetivos, incorporan otras terapias como meditación, acupuntura, homeopatía, cambios en la dieta, fitoterapia, yoga, etc., a veces incluso a pesar de que no haya una clara evidencia científica ni de seguridad en su uso, y sin comunicárselo a su oncólogo, con el consiguiente riesgo de incumplimiento terapéutico y de posibles interacciones con los medicamentos antineoplásicos, afirma la misma publicación.

Sin embargo, y aun todo lo anteriormente explicado, siempre hay que dejar a la valoración de profesionales médicos y entre ellos a los oncólogos, principalmente, que indiquen si estas terapias pueden ayudar o no, en qué casos se puede añadir y si realmente pueden contribuir a que mejoren los efectos secundarios tras la exposición a los tratamientos oncológicos. Así, hay que tener en cuenta que estos tratamientos homeopáticos no curan, pero en todo caso pueden ayudar en las terapias. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la comunidad científico- médica en general, no apoyan estas terapias alternativas.

Cambio de médico en Buckingham

En el año 2022, el actual monarca de Reino Unido nombró al doctor Dixon como nuevo médico en palacio. Este nombramiento no trascendería hasta pasados varios meses, tras hacerse eco la prensa británica. Y es que, este doctor prima tratamientos como la homeopatía, aunque serían integrativos de otros convencionales. Ese habría sido el paso dado por el que el actual rey de Reino Unido, para contar con su supervisión tras la operación de próstata a la que se sometió el pasado 26 de enero en The London Clinic, el mismo hospital donde se le practicó la cirugía a Kate Middleton.