Fact checked

La intoxicación alimentaria es una enfermedad común que suele ser leve, pero, algunas veces, puede ser mortal. Ocurre cuando una persona come o bebe algo contaminado por bacterias o toxinas. Muy de vez en cuando, las toxinas de las sustancias químicas o los pesticidas también pueden causar esta enfermedad.

Es difícil saber si un alimento o una bebida están contaminados porque el aspecto, gusto y olor pueden no estar alterados. La intoxicación puede afectar a una sola persona o a un grupo, dependiendo de si todos tomaron la misma comida contaminada.

La causa de la mayoría de las intoxicaciones es la producción de toxinas por las bacterias o la cantidad misma de bacterias. Algunas bacterias pueden crecer (multiplicarse) de un millón a muchos millones si se dan las condiciones adecuadas de humedad, alimento, calor y tiempo.

Cuanto mayor es la presencia de bacterias, mayor es la probabilidad de infección y enfermedad. Los tipos más comunes de bacterias que pueden causar infección son: Campylobacter, Escherichia Coli y salmonella.

Los síntomas

Los periodos de incubación son distintos en cada caso y algunas causas provocan los síntomas en menos de 30 minutos o en varias horas, pero la mayoría de casos aparecen a las 12-48 horas.

Otros tipos tardan de varios días a una semana para que aparezcan los síntomas. Generalmente, la intoxicación dura de 1 a 3 días, pero puede prolongarse hasta una semana dependiendo del tipo de bacterias, de la gravedad de la infección y del estado general de salud. La mayoría se recupera totalmente en un plazo de una semana.

Los síntomas más comunes son vómitos, dolor abdominal y diarrea debido a la inflamación del tubo gastrointestinal (estómago e intestino). Dependiendo de la causa, los síntomas también pueden incluir fiebre, escalofríos, heces sanguinolentas, deshidratación, dolor muscular, debilidad y agotamiento.

En casos muy poco frecuentes, la intoxicación alimentaria puede ser grave y causar daños al sistema nervioso. En casos extremos, puede incluso causar parálisis o muerte.

Las causas

Se puede intoxicar tomando alimentos que no han sido debidamente cocidos, o comiendo alimentos que han sido contaminados porque alguien no los lavó o no se lavó las manos, bien antes de manipularlos.

Las bacterias causan infección porque son muchas o, lo más común, por las toxinas que producen. Algunas bacterias producen toxinas al

multiplicarse y, en muchos casos, son las toxinas las que causan la enfermedad, lo que puede suceder después de un tiempo de haber tomado los alimentos contaminados.

La causa bacteriana más común de la intoxicación es Campylobacter, presente en las aves crudas, la leche sin pasteurizar, la carne roja y el agua sin tratar. La salmonella es el segundo tipo más común, presente en la leche sin pasteurizar, los huevos y productos con huevos crudos, la carne cruda y las aves.

Otras causas comunes son la listeria, shigella (diarrea del viajero) y clostridium. Su médico de familia debe informar a la autoridad local (normalmente el Departamento de Sanidad y Medio Ambiente) de todos los casos de intoxicación alimentaría.

El diagnóstico

Si le ingresan al hospital, un médico le hará un reconocimiento físico que incluye la toma de la tensión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Harán una evaluación del grado de deshidratación que tiene y también podrán examinarle la zona abdominal.

El diagnóstico resulta más fácil si varias personas han comido o bebido lo mismo y presentan los mismos síntomas. Se puede tomar una muestra de heces o vómitos y comprobar la presencia de sangre o mucosa. Luego se mandará al laboratorio para su análisis y averiguar la causa exacta de la intoxicación.

También se puede analizar una muestra de orina para comprobar si hay infección. Si se sospecha que tiene otra enfermedad que no es la intoxicación alimentaria, es posible que deban hacerle un TAC (tomografía axial computerizada) o radiografías del abdomen y seguramente análisis sanguíneos.

Tratamiento de una intoxicación alimentaria

La mayoría de las intoxicaciones desaparecen a los pocos días sin necesidad de ir al médico. Sin embargo, deberá consultar con el médico si la enfermedad se prolonga varios días, hay presencia de sangre, mucosa verde o amarilla en las heces, o si está embarazada. Y también si la persona afectada es muy mayor o es un bebé.

A veces, se pueden administrar antibióticos para combatir determinados tipos de infecciones bacterianas. El tiempo de recuperación depende del tipo de infección, la edad, el estado de salud, y de si existe alguna otra enfermedad.

No coma nada mientras tenga náusea o vómitos. Deje descansar el estómago durante una hora después de vomitar y luego beba agua a sorbos pequeños. Procure beber agua regularmente o tomar sales minerales contra la deshidratación de venta en farmacias.

La prevención

Se puede disminuir su riesgo siguiendo algunos consejos útiles de higiene. Tan pronto como vuelva de la compra, meta en el frigorífico o congelador los alimentos fríos, y tenga la carne y el pescado crudo siempre tapados en la parte de abajo del frigorífico.

Descongele y cueza totalmente la carne para eliminar las bacterias nocivas y use tablas de cortar distintas para los alimentos crudos y los alimentos precocinados. Asegúrese de que los alimentos recalentados están muy calientes y lávese las manos antes de manipular los alimentos o de tocar los precocinados. Lave la fruta y verdura con agua corriente y no tome leche sin pasteurizar, huevos crudos o carne poco hecha. No deje que los jugos de la carne cruda entren en contacto con otros alimentos, y mantenga a los animales domésticos alejados de las encimeras de cocina y de la comida.

No deje la comida fuera del frigorífico más de dos horas y solo una hora si es un día caluroso, y meta en el frigorífico los restos de comidas tan pronto como se hayan enfriado. Si tiene algún corte, póngase una tirita antes de tocar los alimentos.