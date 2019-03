Consejos para evitar y prevenir la intoxicación alimentaria

Evitar y prevenir la intoxicación alimentaria no es complicado, pero debemos tener en cuenta algunos factores.

En todas las épocas del año podemos sufrir una intoxicación alimentaria. Si bien es en verano o cuando aprieta el calor y suelen ser mucho más frecuentes y más graves cuando se producen. Evitar y prevenir la intoxicación alimentaria no es complicado, pero debemos tener en cuenta algunos factores, como la humedad o la temperatura.

De hecho, hay que remarcar que, especialmente cuando hace más calor, hasta el 50% de las intoxicaciones se producen con alimentos preparados en casa.

Higiene personal

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, da una serie de consejos para prevenir la intoxicación alimentaria, como extremar la higiene personal. Recomiendan lavar cuidadosamente las manos si uno va al baño, toca animales, plantas, tierra etc. Y siempre antes de manipular alimentos.

Conservar los alimentos a temperatura adecuadas

A veces no sabemos guardar adecuadamente los alimentos en el frigorífico. Los alimentos precocinados o perecederos deben estar a una temperatura más baja de 5º C. Es mejor no guardar la carne más de dos días en la nevera y si la congelamos tampoco mucho tiempo.

Intentaremos no descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Mientras que hay que tener presente que algunos alimentos como la fruta y las hortalizas se pueden cocinar sin descongelar. Pero debemos descongelar completamente la carne, las aves y el pescado siempre que los queremos cocinar.

Alimentos bien tapados

La OCU también recomienda dejar los alimentos tapados y bien protegidos. Así se evitarán las visitas de los insectos, que pueden transmitir la intoxicación.

Evita la contaminación cruzada

Es otro factor importante a tener en cuenta. Muchas intoxicaciones alimentarias suceden por este problema. Tanto platos o cubiertos que hayas usado con alimentos crudos deben ser lavados antes de ser utilizados para cocinar.

Precaución con salsas y mayonesas

Siempre debemos tener un cuidado más especial cuando compremos productos que llevan salsas, mayonesas, además de los crudos y alimentos cocinados.

Si tenemos dudas, mejor tirar la comida

Es mejor aprovechar las sobras y no tirar comida. Pero si no estamos seguros de las condiciones que presenta un determinado alimento, entonces es mejor desecharlo. Quizás sean fuente de bacterias transmitidas por los alimentos. Ante una comida que presenta un color extraño y mal olor, mejor no la comemos.