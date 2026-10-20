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La ketamina, un fármaco utilizado en quirófano como anestésico y para aliviar el dolor, podría ayudar a reducir los primeros síntomas de la depresión posparto en mujeres que dan a luz mediante cesárea. Así lo apunta un estudio de la Facultad de Medicina Herbert Wertheim de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami (Estados Unidos), presentado en la reunión anual Anesthesiology 2026, celebrada en San Diego.

El metaanálisis encontró que la administración de ketamina o esketamina, un derivado de este fármaco, durante o inmediatamente después de una cesárea se asociaba con una reducción significativa de los síntomas depresivos durante las dos primeras semanas posteriores al parto. Se trata de una etapa especialmente delicada, en la que las mujeres deben recuperarse de la cirugía y adaptarse al cuidado del recién nacido.

«La ketamina es conocida por sus rápidos efectos antidepresivos en el ámbito de la psiquiatría, y nuestros hallazgos sugieren que podría ofrecer beneficios más allá de la anestesia y el alivio del dolor en las mujeres que se someten a una cesárea», explica Peter Hsin, autor principal del estudio y estudiante de Medicina en la FIU. No obstante, advierte de que todavía es pronto para afirmar que este fármaco prevenga la depresión posparto diagnosticada clínicamente o que deba administrarse de forma rutinaria con ese objetivo.

La depresión posparto afecta aproximadamente a una de cada cinco mujeres después del nacimiento de un hijo y puede tener consecuencias importantes para la madre, el bebé y el entorno familiar. Entre sus manifestaciones figuran la tristeza persistente, la ansiedad, la irritabilidad, la pérdida de interés por las actividades cotidianas y las dificultades para establecer un vínculo con el recién nacido.

Además, las cesáreas se han relacionado con un mayor riesgo de presentar síntomas depresivos tras el parto. Esta asociación ha llevado a los investigadores a estudiar si algunos medicamentos empleados durante la intervención quirúrgica podrían contribuir a aliviar esos síntomas en las primeras semanas.

Seis ensayos con más de 1.800 mujeres

Para analizar esta posibilidad, los investigadores revisaron seis ensayos controlados aleatorizados publicados entre enero de 2015 y septiembre de 2025, en los que participaron 1.832 mujeres sometidas a cesáreas programadas. Los estudios compararon a las pacientes que recibieron ketamina o esketamina durante o después de la intervención con aquellas a las que no se administraron estos medicamentos.

Los síntomas depresivos se evaluaron mediante la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo, un cuestionario utilizado para detectar posibles signos de depresión después del parto. Las mediciones se realizaron entre el tercer y el decimocuarto día tras la cirugía.

Los resultados mostraron que las mujeres tratadas con ketamina o esketamina obtuvieron puntuaciones inferiores en esta escala, con una reducción de los síntomas de magnitud pequeña a moderada. La diferencia fue estadísticamente significativa, aunque este resultado no demuestra por sí solo que el tratamiento evite el desarrollo de una depresión posparto.

«Nuestros hallazgos sugieren que la ketamina puede aliviar modestamente los síntomas depresivos iniciales, pero necesitamos estudios más amplios y con un seguimiento más prolongado para determinar la dosis y el momento óptimos de administración, así como si realmente puede ayudar a prevenir la depresión posparto», señala Hsin.

El siguiente paso: comprobar si puede prevenir la depresión posparto

Los investigadores prevén realizar un nuevo ensayo prospectivo y aleatorizado en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, para estudiar con mayor profundidad el posible papel de la ketamina administrada durante la cesárea.

El objetivo será determinar si su uso puede reducir tanto la frecuencia como la gravedad de la depresión posparto. La investigación deberá aclarar también qué pautas de administración ofrecen mejores resultados y durante cuánto tiempo se mantienen sus posibles beneficios.

Por ahora, los datos apuntan a una posible vía para mejorar la atención de las mujeres después de una cesárea, pero no permiten considerar la ketamina un tratamiento preventivo establecido. Serán necesarios nuevos estudios para confirmar su eficacia y seguridad con este propósito y determinar qué pacientes podrían beneficiarse de ella.