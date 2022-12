Fact checked

Si nos han diagnosticado niveles demasiado elevados de colesterol en sangre, y especialmente si se trata de «colesterol malo» o LDL, sabemos que conviene evitar la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas como leche, queso, mantequilla, carne roja y otros. Paralelamente, habrá algunos que nos generen ciertas dudas. Por ejemplo, ¿es peligroso tomar café si tengo el colesterol alto?

Esta es una pregunta que se hacen muchas de aquellas personas que disfrutan al beber café cada día, pero conviven con colesterol malo. En principio, la relación entre esta bebida y el LDL era desconocida, por lo que debemos evaluar los aspectos clave de esta combinación.

Descubre cómo afecta tomar café si tengo el colesterol alto

Antes de entrar en detalles, déjanos decirte que lo mismo que diremos del café se puede aplicar también a los refrescos, y remedios que también contienen cafeína en su composición, porque ésta es la sustancia cuyo efecto en los pacientes con colesterol nos interesa.

Aclarado esto, la ciencia se ha propuesto últimamente averiguar qué pasa cuando alguien con colesterol elevado abusa de beber café. Lamentablemente, si eres uno de estos, tenemos malas noticias. Y es que su impacto en el organismo es negativo.

El estudio «Coffee Consumption and Serum Lipids: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials» indica que aceites presentes en el café podrían reducir los ácidos biliares y los esteroles neutros, lo que no hace más que aumentar el colesterol.

Los autores del informe han detallado que estos efectos «se deben principalmente a los aceites de café, como el cafestol y el kahweol», todos ellos causantes directos del incremento del colesterol malo debido a que disminuyen la excreción de ácidos biliares y esteroles neutros.

El tipo de café influye

Lo interesante, si tienes colesterol alto pero quieres seguir bebiendo café, es que algunos tipos de preparación son algo menos nocivas. Recomiendan los profesionales detrás de esta investigación optar siempre que sea posible por los cafés que pasan por algún filtro.

En el estudio se concluye que beber cinco tazas de café al día durante un mes con el método de preparación de prensa francesa elevaba el colesterol LDL en sangre entre un 6% y un 8%, por lo que otras técnicas o el mismo café instantáneo son mucho más dañinos.

Las conclusiones de este estudio fueron publicadas en la revista American Journal of Epidemiology, y confirman las teorías que señalaban «una relación causal entre la ingesta de café sin filtrar y un nivel más alto de colesterol», por lo que aconsejan a todos los pacientes con altas tasas de colesterol que sustituyan sus bebidas actuales con cafeína o, al menos, que se aseguren que pasen por algún filtro.