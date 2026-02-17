Pánico entre los nutricionistas: un estudio revela lo que ha ocurrido con las legumbres en España y da miedo

Fact checked

Entre los alimentos que componen el recetario español, las legumbres son protagonistas. Ahora bien, con la influencia de muchos otros ingredientes de otros países, las hemos dejado de lado. Eso es lo que mencionan los especialistas en base a un estudio que revela qué está pasando con las legumbres en España. Sin ir más lejos, Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la SEDCA, recuerda la importancia de recuperar su consumo regular.

Lentejas, garbanzos, alubias o judías han estado presentes en la nuestra cocina durante generaciones. Pero hoy, a pesar de su impacto en nuestra cocina, su consumo es cada vez menos habitual. Con motivo del Día Mundial de las Legumbres, diversos expertos dieron a conocer que se trata de un alimento que se come menos, en especial en los últimos años. Y realmente es importante porque constituye un pilar básico en la Dieta Mediterránea. El consumo de las legumbres en España ha disminuido cerca de un 70% en las últimas décadas, según la SEDCA. Sus responsables instan a reincorporar la presencia de estos alimentos en la dieta habitual.

Qué está pasando con las legumbres en España

Lo cierto es que siguen siendo una opción sencilla, completa y accesible para cuidar la alimentación diaria. Las legumbres en España aportan cantidad de nutrientes, como por ejemplo proteínas de origen vegetal, fibra, vitaminas y minerales, además de hidratos de carbono de absorción lenta.

Según la SEDCA; esta combinación favorece una energía más sostenida a lo largo del día y contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo. Diferentes estudios han señalado, además, su papel en la prevención del estreñimiento y en la protección frente a determinadas enfermedades del colon.

A pesar de sus beneficios, su consumo ha caído de forma notable. Jesús Román Martínez, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), señala que el descenso de las legumbres en España «algo llamativo si se tiene en cuenta que se trata de un alimento recomendado para personas de todas las edades, desde la infancia hasta la edad adulta», comenta.

Los beneficios de comer legumbres en España

Según nombra la doctora Laura Tuneu, jefa de la unidad de Endocrinología del Hospital Universitari Sagrat Cor, «las legumbres son una fuente excepcional de nutrientes esenciales para la salud. En nuestra dieta debería estar incluida regularmente al menos 3-4 veces por semana, ya que son una opción económica y eficaz tanto para mantener un buen estado nutricional y como en la prevención de enfermedades metabólicas».

Consumidas de forma habitual dentro de la Dieta Mediterránea, las legumbres contribuyen a mantener un estilo de vida equilibrado. Su alto contenido en fibra favorece el tránsito intestinal, aumenta la sensación de saciedad y ayuda a controlar la acumulación de grasa.

En este sentido, Román Martínez recuerda que «no existe un alimento milagro» y que los posibles beneficios sobre la microbiota intestinal dependen de la continuidad de los hábitos: «Los cambios que se producen en la microbiota solo se mantienen si el patrón alimentario equilibrado se sostiene en el tiempo».

En Quiron Salud destacan cuáles son los beneficios de las legumbres: disminuye el riesgo de cardiopatías coronarias, es fuente de vitaminas: mayoritariamente del grupo B, es especial la Vitamina B9; son ideales para las personas con diabetes; perfectas para las personas vegetarianas; no contienen gluten y promueven la salud ósea.

La importancia de la Dieta Mediterránea

La Dieta Mediterránea es una de las más interesantes y adoptadas por muchas personas. Aceptada y recomendada por doctores y especialistas en nutrición, su base es el consumo cotidiano de frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos y aceite de oliva, y contempla también huevos y lácteos.

En este contexto, y siempre en adultos sanos, este patrón de vida incluye de forma opcional el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, entendida como parte de la tradición gastronómica mediterránea y de los momentos de encuentro en torno a la mesa.

Ahora bien, el presidente del Comité Científico de la SEDCA recuerda que este consumo debe ser siempre moderado y realizado junto a los alimentos, respetando las cantidades máximas recomendadas: entre 200 y 300 ml al día en mujeres adultas sanas y entre 400 y 600 ml al día en hombres adultos sanos.

En todo caso, los expertos aconsejan reincorporar estos alimentos a nuestra dieta habitual es una de las decisiones más sencillas y efectivas para mejorar nuestra salud. Desde su facilidad de preparación y conservación, hasta su profundo impacto en la microbiota y la prevención de enfermedades, las legumbres en España se presentan como la clave para mantener un estilo de vida mediterráneo activo y una longevidad plena.

Ahora más que nunca, y debido a su bajo consumo, hay que recuperar su presencia en nuestra mesa y redescubrir el poder de un alimento que ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental de nuestra alimentación y bienestar.