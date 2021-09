Al parecer y en los últimos años, la Unión Europea ha notificado alertas asociadas a la migración de melanina y formaldehído en este tipo de productos, que son dos sustancias tóxicas para la salud. Por esto la Ocu advierte sobre los utensilios de plástico con bambú “no son aptos para uso alimentario”.

Se fabrican con plástico y un pequeño porcentaje de fibras vegetales. Suelen venderse con etiquetaje “ecológico” o “biodegradable” pero esto no es real, son especificaciones falsas muchas veces.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta estos días y lanza un comunicado sobre los utensilios de plástico con bambú, que se siguen vendiendo en algunas tiendas físicas, pero sobre todo en muchos comercios de internet, y no son aptos para uso alimentario.

Además de especificar palabras como biodegradable, otra característica de tales productos es que presentan la palabra “bambú” en el etiquetado o la publicidad. Esto, según la Ocu se usa especialmente como gancho al ser un término que resulta atractivo para los consumidores.

¿Por qué es peligroso?

Encontramos un séquito de objetos plásticos destinados a uso alimentario en cuya elaboración se utilizan como aditivos materiales vegetales (bambú, maíz, paja de trigo, café, proteína de soja, etc.) que no aparecen en la lista de sustancias autorizadas en la Unión Europea. Por esto no deberían venderse ni usarse en objetos plásticos elaborados con esos materiales.

La Ocu especifica entonces que usar utensilios de plástico con bambú en contacto con alimentos puede ser peligroso, pues se ha detectado que pueden migrar a los alimentos sustancias usadas en su elaboración (como la melamina y el formaldehído) en cantidades que superan los límites de seguridad.

¿Qué hacer si tenemos utensilios de plástico con bambú?

Según el organismo, lo que debemos hacer es desechar cualquier producto de este tipo que se tenga en casa. O si se acaba de adquirir, devolverlo pidiendo el reembolso del precio.

Y si vemos que se siguen vendiendo en una tienda, la Ocu anima a los consumidores a informar de ello al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

¿Son buenos los productos realizados con bambú?

En este caso, la venta de utensilios alimentarios elaborados 100% a partir de bambú están autorizados en la Unión Europea y no suscitan ningún tipo de riesgo para el consumidor.

Es decir, no hay problemas en los productos que son 100% bambú, pero sí en el plástico que usa polvo de bambú como aditivo.