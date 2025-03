Nutricionistas vs influencers: el peligro de la desinformación en la alimentación

Fact checked

Internet y las redes sociales son una herramienta de doble filo: son fundamentales para la difusión de información, pero también aumentan del mismo modo la desinformación, especialmente en temas tan relevantes como la nutrición. Sobre esto, precisamente, ha girado la última mesa redonda de la V Jornada de OKSALUD, centrada en la obesidad, y que ha contado con la intervención de Itziar Digón, Nuria Moreno y Elisa Blázquez.

Tres expertas en comunicación y alimentación que han coincidido en alertar sobre el riesgo que está provocando el auge de influencers y divulgadores sin titulación, así como el acceso rápido a consejos y recetas healthy, que a menudo «son todo lo contrario» y que pueden llegar a «poner en riesgo la salud» de quienes las llevan a cabo.

Educar en salud

La educación en alimentación, y por tanto en salud, debe empezar desde la infancia. Así lo ha defendido Itziar Digón, psicóloga experta en alimentación y mindfulness, que ha recordado que este es uno de los grandes problemas de la sociedad «la falta de concienciación y educación de padres y colegios sobre la importancia de enseñar a los niños a comer». «Hay que tomar conciencia de lo importante y pensar, ¿qué salud quiero que tenga mi hijo de mayor?».

En esta misma línea, la dietista materno-infantil, Nuria Moreno, asegura que «hemos normalizado el comer mal, comer rápido y no comer en familia». «Los niños no comen con sus padres y aprenden por imitación… si no te ven comer fruta y verdura, ellos tampoco no lo van a aprender». «El ritmo de los padres es frenético, pero debemos volver recuperar viejos hábitos como ir a la compra con los niños, y olvidar restricciones como el cero azúcar». «Cuando sean conscientes, los niños se querrán saltar esos límites porque las bases no son sólidas», ha defendido.

La auténtica divulgación

La desinformación en alimentación es una lacra contra la que luchan los sanitarios y nutricionistas. Elisa Blázquez, nutricionista clínica, recuerda que a día de hoy, «la mayor parte de la información sobre salud se consulta a influencers y no a expertos, y eso es muy peligroso porque dejan de acudir a los sanitarios». «Por eso es tan importante que los sanitarios aprendamos a comunicar y a manejar el mensaje en RRSS y no simplemente decir: esto te lo tienes que tomar”, ha defendido. «La gente está dejando de acudir a los sanitarios, el 70% acude ya a internet. Es necesario que aprendamos a captar quien te da un mensaje clínico y sanitario y quien te está vendiendo un producto, un suplemento o una dieta que seguramente no es para ti», lamenta.

En esta misma línea, Itziar Digón incide en que «hay muchísima información pero está sesgada y dirigida únicamente a los likes y la viralidad. No es una divulgación real». Asimismo, recuerda el papel clave que tienen los padres en este sentido: «tenemos la obligación de hacer filtros y ver que información están consumiendo en redes».