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La cirugía de párpados o blefaroplastia se ha convertido por primera vez en la intervención de cirugía estética más realizada tanto entre hombres como entre mujeres en todo el mundo. Este es uno de los datos del último informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Este es uno de los temas, entre otros, que se analizarán durante el Barcelona Facial Anatomy Lab – Oculoplastic Surgical Skills Edition 2026 (BFAL 2026), un curso internacional de formación quirúrgica que se celebra del 15 al 16 de octubre en Barcelona, bajo la dirección científica del doctor Juan Carlos Sánchez España y con el aval de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial (SECPF).

El informe, publicado el pasado 29 de septiembre, recoge más de 2,4 millones de intervenciones de cirugía de párpados durante 2025. La blefaroplastia consolida así su posición como la operación estética más frecuente del mundo, por delante de la liposucción y el aumento de pecho, y alcanza por primera vez el primer puesto tanto entre hombres como entre mujeres.

«La mirada tiene un papel fundamental en cómo percibimos el envejecimiento de una persona. Los cambios en los párpados pueden transmitir una apariencia de mayor edad o cansancio, incluso cuando el resto del rostro presenta menos signos de envejecimiento. Y eso es común a hombres y mujeres lo que influye en el interés creciente por esta intervención», explica el doctor Sánchez España.

Un estudio publicado en 2024 en la revista científica Korean Journal of Ophthalmology analizó cómo 203 personas percibían fotografías de pacientes antes y después de someterse a una blefaroplastia superior. La edad media que los observadores atribuían a las pacientes pasó de 51,75 años antes de la intervención a 42,10 años después, una diferencia de 9,65 años. Los participantes también valoraron más positivamente su atractivo, apariencia saludable y éxito percibido tras la operación.

Diferencias entre hombres y mujeres

Aunque la blefaroplastia es ya la intervención estética más frecuente entre ambos sexos, existen diferencias anatómicas en la región periocular y en algunas de las alteraciones relacionadas con el envejecimiento.

Un estudio de la Universidad Erasmus de Róterdam, publicado en JAMA Dermatology y realizado con 5.578 personas, encontró que la caída moderada o grave de la piel de los párpados superiores era más frecuente entre los hombres, con una prevalencia estimada del 19 %, frente al 14,4 % de las mujeres.

«Los hombres y las mujeres presentan diferencias en la posición de las cejas, la anatomía de los párpados y la evolución de los tejidos con la edad. Por eso, aunque puedan acudir a consulta por problemas aparentemente similares, el abordaje quirúrgico debe adaptarse a cada paciente. No se trata simplemente de eliminar piel o grasa, sino de respetar la anatomía, la función de los párpados y la expresión individual de la mirada», explica Sánchez España.

Por ese motivo, según este especialista, es importante la formación especializada en una cirugía que no es exclusiva de una única disciplina médica. La cirugía oculoplástica incluye procedimientos estéticos, funcionales y reconstructivos de los párpados y de las estructuras próximas al ojo, esta es una subespecialidad de la oftalmología.