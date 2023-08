Nueva alerta de los agricultores españoles por las naranjas importadas de Egipto con la ‘mancha negra’

Fact checked

La mancha negra es una enfermedad provocada por un hongo (Phyllosticta citricarpa) que infecta a los naranjos en todos los continentes, salvo en Europa, por el momento. Sin embargo, los agricultores y asociaciones de consumidores españoles han denunciado la importación de naranjas procedentes de Egipto con esta afección que, si bien no es peligrosa para su consumo, no se comprende por qué no se prioriza la producción nacional y se evitan este tipo de situaciones que alertan al consumidor.

Hace varias semanas, Facua (Consumidores en Acción), denunciaba que se habían importado lotes importantes de sandías procedentes de Marruecos que habían sido regados, con plaguicidas prohibidos en la Unión Europea, en concreto poseían una proporción de 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) está establecido en 0,015 mg/kg-ppm.

La Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Marruecos (Onssa) salía al paso de esta información asegurando que sus sandías, con exceso de restos de metomilo, se habían detectado para su retirada inmediata. Sin embargo, de nuevo, la pregunta es esencial. ¿Por qué España debe atender tanta importación de frutas de otros países cuando nuestra producción es realmente excepcional?

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, instó a los consumidores españoles a «priorizar el consumo de naranjas y madarinas de nuestro país» y emular lo que hacen franceses o italianos que defienden sus productos anteponiéndolos a otros importados que, como en el caso de las sandías o ahora las naranjas con mancha negra, se evidencia la falta de controles sanitarios.

En el caso del plaguicida metomilo, de las sandías, puede provocar en algunos casos graves síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, temblores y visión borrosa. Pero es que, además, si a su consumo se le añade alcohol, la mezcla es realmente peligrosa para el sistema nervioso central y periférico.

Importaciones avaladas por la UE

La Unión Europea firmó un acuerdo en 2012 donde se permitía la importación de Marruecos de frutas y hortalizas como sandía, pimiento o tomate, a nuestro mercado. Pero en los últimos años, este país ha superado en este sector a Senegal o Brasil, que eran los principales mercados que nos abastecían. El pasado verano, España llegó a superar el récord de compra de sandías por un valor de 74 millones de euros. De nuevo, Marruecos, consiguió ser líder de ventas con el 84% del total.

Sudáfrica

La UE también ha publicado una primera interceptación de mancha negra en cítricos originarios del Cabo Occidental, una provincia de Sudáfrica que la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA) mantiene, pese a esta detección, que está libre de dicha enfermedad.

«Ante un país tercero como Sudáfrica que incumple continuamente sus compromisos de seguridad fitosanitaria, miente descaradamente (insiste en que la mancha negra no se puede adaptar al clima mediterráneo), cuestiona el protocolo de detección de organismos nocivos en los puertos de entrada que está aceptado y armonizado internacionalmente, acusa a la UE de tomar medidas de control irracionales y proteccionistas cuando lo único que pretende es que acate unas mínimas garantías de seguridad fitosanitaria e, incluso, amenaza con presentarle un litigio ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la UE no puede seguir actuando en base a la confianza y la buena fe», ha asegurado Aguado.

Así, el dirigente agrario ha instado a Bruselas a actuar como lo están haciendo otros países en materia de seguridad fitosanitaria: «Japón y Corea del Sur envían inspectores al país de origen, quienes no permiten que salga ningún cargamento sin comprobar previamente su ausencia de enfermedades y plagas de cuarentena».

«Estados Unidos, por su parte, cuando detecta una zona infestada por cualquier plaga o enfermedad de cuarentena, automáticamente deja de importar cítricos desde dicha área. Son maneras serias y seguras de relacionarse con países importadores, que no necesariamente implican enemistad, sino simplemente poner las cosas en su sitio. La UE debería seguir esos ejemplos que funcionan y desconfiar y cuestionar lo que dice y hace Sudáfrica», ha señalado.