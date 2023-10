Fact checked

Esta afección suele producirse especialmente entre los primeros 5 y 7 años tras la menopausia y, posteriormente, con la edad se puede agravar. En general, según los especialistas, las mujeres con menopausia son una de las principales afectadas por la osteoporosis.

Lo que está claro es que el reto es evitar las fracturas osteoporóticas o por fragilidad, ya que son “un verdadero problema sanitario con el consecuente impacto económico”.

Mujeres con menopausia, principales afectadas por la osteoporosis

Esto sucede porque el riesgo de desarrollar esta enfermedad es mayor cuanto más temprano ocurre este periodo fisiológico. Así lo establecen desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Por esto hasta un 23% de mujeres mayores de 50 años padece osteoporosis agravándose con la edad y alcanzando hasta un 80% en las féminas mayores de 80 años.

En España, 1 de cada 5 personas mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica (vertebral, de cadera, de muñeca u hombro), lo que afecta negativamente a su calidad de vida causándoles dolor, inmovilidad o dependencia y desembocando en un aumento de la mortalidad, especialmente, por las fracturas de cadera.

Qué es la osteoporosis

Esta enfermedad afecta a la densidad mineral y la calidad de los huesos produciéndose una disminución de la masa ósea que provoca un hueso frágil y con más posibilidad de romperse.

Cómo prevenirla

Los expertos de la SEEN aconsejan así una alimentación adecuada con contenido en calcio (consumo de tres raciones de lácteos al día), niveles suficientes de vitamina D, proteínas, y realizar actividad física. Asimismo, es importante la ingesta de magnesio, vitaminas C y K y ácidos grasos omega 3.

En cuanto a los factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de la osteoporosis se encuentran el tabaco y el alcohol, así como ciertos fármacos como los corticoides, también hay la edad, algunas enfermedades y los antecedentes familiares.

No existe una cura

Desde la SEEN tienen claro que no se puede hablar de cura en osteoporosis postmenopáusica, pero hay terapias que, entre otros, permiten reducir el riesgo de fractura, que es la consecuencia final no deseable de esta enfermedad.

Detección precoz

Conseguir detectar todos los casos de fracturas osteoporóticas es todo un reto para los especialistas, puesto que en seguida puede haber una segunda fractura si ya ha habido una primera.

Se precisan así programas de prevención de caídas para personas con osteoporosis, principalmente para aquellas personas de edad más avanzada.