Las fracturas por osteoporosis en mujeres mayores se podrán evitar según un nuevo método de simulación en 3D. Esta patología afecta a los huesos y aunque también la padecen los hombres, la mayor carga la sufren las mujeres por diversos motivos como la época de posmenopausia, debido a factores como la falta de calcio. Con el paso del tiempo, los huesos se debilitan y llegan a fracturarse incluso sin caídas, algo que ahora, según los datos presentados por la Universidad de Lund en Suecia, se podrá detectar con tiempo de antelación.

La revista Journal of Bone and Mineral Research, ha presentado el trabajo internacional y que, según Hanna Isaksson, catedrática de ingeniería biomédica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lund (LTH), «la medición de la densidad ósea del esqueleto no detecta a todas las personas con alto riesgo de sufrir una fractura y se pasa por alto a la mitad de las personas en la zona de riesgo. Hasta ahora -recalca el especialista- no existían métodos fiables para detectar la enfermedad en una fase temprana, sobre todo antes de que se produzca la primera fractura».

«Utilizando el nuevo modelo, pudimos identificar a unas 1.000 personas más al año con un alto riesgo de fractura de cadera. Los resultados sugieren que el método también puede utilizarse para identificar la osteoporosis antes de que se produzca la primera fractura», ha afirmado Hanna Isaksson.

Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad de los huesos que ocurre cuando disminuyen la densidad mineral y la masa de estos, o cuando cambia su calidad o estructura. Esto puede dar origen a una disminución de la fuerza ósea que puede aumentar el riesgo de fracturas (huesos rotos).

Esta patología es una de las principales causas de fracturas en mujeres en la posmenopausia y en hombres mayores. Estas fracturas pueden ocurrir en cualquier hueso, pero suceden con más frecuencia en los huesos de la cadera, las vértebras de la columna y la muñeca.

El hueso está formado por tejido vivo que cambia constantemente. El hueso más antiguo se descompone y, en su lugar, se forma hueso nuevo (remodelación). Casi todos los huesos en los adultos se remodelan cada 10 años. Se pierde masa ósea cuando hay un desequilibrio entre la degradación ósea y la formación de hueso, es decir, se degrada más hueso del que se forma. Ese desequilibrio ocurre con el envejecimiento y otros factores.

Durante el crecimiento se va ganando masa ósea y, generalmente, esta alcanza su punto máximo en la segunda década de vida. Por lo general, la masa ósea máxima es mayor en los hombres que en las mujeres. Y aunque ambos pierden masa ósea con la edad, la pérdida de hueso suele ser más lenta en los hombres que en las mujeres, debido en parte al estrógeno que pierden las mujeres después de la menopausia.

Tecnología 2D será ahora 3D

El nuevo método utiliza imágenes de rayos X en 2D procedentes de mediciones de la densidad ósea para producir modelos en 3D del fémur. Así, el paso de 2D a 3D se realiza con ayuda de una plantilla simulada por ordenador que describe cómo varía la geometría del hueso y la densidad ósea en la población.

El modelo 3D del fémur permite simular distintas situaciones y escenarios que pueden tener efecto, por ejemplo, en caso de caída, información que facilita la evaluación del riesgo de fracturas.

«Si las personas que realmente sufrieron una fractura de cadera hubieran sido examinadas con el nuevo método, se podría haber identificado a aquellas con baja resistencia ósea y se podrían haber evitado algunas de las fracturas», ha resaltado Hanna Isaksson.

También explica que como una persona puede caerse de muchas formas distintas, también puede lesionarse de varias maneras. «Con el nuevo método es posible simular las distintas formas en que una persona puede caerse, información que nos permite calcular la fuerza necesaria para fracturar un hueso», ha subrayado Grassi.

Calidad de vida

De cara al futuro, los investigadores tienen previstas más evaluaciones del método de medición, que creen que puede ser un complemento importante de los diagnósticos actuales. Esperan que el método se integre en los cuidados relacionados con la osteoporosis, tanto en los centros sanitarios como en la atención especializada.

La detección precoz de la osteoporosis puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir los costes para la sociedad», explica Hanna Isaksson.