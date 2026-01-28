Fact checked

Desde hace dos años, el Archivo General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) —el depósito documental que atesora la memoria de la Seguridad Social, el antiguo Insalud, la biblioteca histórica del Instituto Nacional de Previsión (INP) y otros fondos centenarios como el Instituto de la Marina— carece de personal para atender, organizar o custodiar sus colecciones. Ningún responsable del archivo lo dirige; el único trabajador que quedaba fue promocionado internamente sin que se cubriera su plaza, dejando el archivo sin nadie capacitado para gestionar sus fondos, estimados en más de trece kilómetros de documentación física.

Esta situación crítica se produce bajo la actual titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, y representa no sólo una evidente dejadez administrativa, sino una erosión del acceso público a materiales clave de la historia sanitaria y social de España.

El archivo del INGESA no es un depósito cualquiera: sus fondos históricos proceden de la colección inicial de la Biblioteca del Instituto Nacional de Previsión, fundada en 1908, y contienen legislación laboral, documentación de prestaciones sociales, informes y publicaciones que trazan la evolución de la sanidad pública española durante más de un siglo.

Durante décadas, investigadores, historiadores y profesionales de la administración habían podido consultar estos fondos —incluido un vasto repertorio de memorias institucionales que cubren desde el Insalud hasta las memorias más recientes de INGESA— para reconstruir políticas de salud, cambios en el Seguro Obligatorio de Enfermedad y la gestión sanitaria a lo largo del siglo XX y el comienzo del XXI.

Personal especializado

Pero esa laboriosa posibilidad de acceso se ha visto paralizada por la ausencia de personal especializado, incapaz de realizar tareas básicas como la catalogación, atención a consultas, valoración y descripción archivística de series documentales o la simple gestión de solicitudes de investigadores. Según testimonios profesionales, informaban este martes a OKSALUD que la documentación se está amontonando en cajas sin orden ni control archivístico, lo que augura un esfuerzo titánico, que podría llevar años para recuperar su trazabilidad y valor informativo una vez que se reactive el archivo y ser informatizado.

El colapso documental, sumado a la falta de recursos públicos del propio Ministerio de Sanidad de Mónica García, «ha obligado a investigadores a renunciar a solicitar datos esenciales para estudios sobre sanidad pública, administración sanitaria y políticas sociales», como también se ha señalado a este periódico.

La crisis del archivo ocurre en un contexto más amplio de tensión entre el personal sanitario y la gestión del propio INGESA bajo la dirección de la ministra Mónica García. La acumulación desordenada de cajas, la imposibilidad de consulta y la falta de atención presencial por falta inaudita de personal contrastan con la larga historia del fondo: no sólo incluye las memorias anuales del Insalud e INGESA desde finales de los años noventa, sino también colecciones bibliográficas de la previsión social, legislación sobre accidentes laborales, incapacidades y seguros sociales que datan de principios del siglo XX.

Situación «indignante»

Los investigadores que han tratado de acceder al archivo en los últimos dos años coinciden en que la situación es «indignante» y «un obstáculo radical» para su trabajo. Los estudios sobre evolución de la sanidad pública, sobre políticas de seguro social o sobre la propia administración de la Seguridad Social —ámbitos que han sido ampliamente analizados con otras fuentes históricas— encuentran ahora un muro de inaccesibilidad. La falta de personal no sólo supone una paralización logística: impide reconstruir componentes esenciales del pasado sanitario español, documentados en un fondo que debería ser patrimonio histórico y científico de la sociedad.

Mientras tanto, es a través de la Biblioteca de la entidad desde donde se pretende «movilizar el archivo» y dar pasos para su recuperación, pero carece hasta el momento de «los recursos humanos y financieros necesarios» para llevar a cabo una empresa que implicaría no sólo ordenar los materiales acumulados, sino «analizarlos, describirlos y digitalizarlos para hacerlos accesibles a la comunidad investigadora y al público», como nos señalaba distinto personal este martes.

Más allá de los discursos oficiales, como los que buscan resaltar otros logros del Ministerio de Sanidad, la evidencia de la degradación del archivo del INGESA pone de manifiesto un desdén institucional por uno de los archivos documentales más ricos y relevantes para la historia de la sanidad y la Seguridad Social en España. En manos de la actual gestión, la acumulación incontrolada de cajas y la ausencia de personal ponen en peligro irreparable la memoria documental de instituciones que fueron pilares de la protección social en el país.

Usos y funciones principales del archivo INGESA

Consulta de publicaciones: acceso a la colección editorial del INGESA, que incluye informes, guías y programas desarrollados por el organismo.

Investigación histórica: la Biblioteca del INGESA conserva documentos relacionados con la historia de la salud en España y alberga fondos de bibliófilos.

Biblioteca virtual (BVINGESA): plataforma para la difusión de publicaciones especializadas en materias afines a la gestión sanitaria.

Consulta física: las publicaciones agotadas o documentos históricos se consultan en la sede central en Madrid (Calle Alcalá, 56).