Un modelo de laboratorio permite observar, por primera vez, cómo se implanta el embrión humano

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La implantación del embrión en el útero marca el inicio real de un embarazo. Sin embargo, pese a los avances logrados en reproducción asistida, este proceso sigue siendo uno de los grandes enigmas de la medicina reproductiva. Hasta ahora, los científicos apenas podían observar qué ocurría en esos primeros días clave tras la transferencia del embrión, incluso cuando se trataba de embriones de buena calidad.

Un equipo internacional liderado por la Fundación IVI y el IIS La Fe ha conseguido dar un paso decisivo para cambiar esta situación. Los investigadores han logrado reproducir en el laboratorio la implantación del embrión humano y seguir su desarrollo hasta el día 14, el límite legal establecido para la investigación con embriones humanos. Se trata de un hito que permite observar, con un nivel de detalle inédito, un proceso fundamental para que el embarazo prospere.

“El gran avance de este modelo es que nos permite ver, por primera vez, cómo interactúa el embrión humano con un endometrio humano recreado en el laboratorio, y hacerlo hasta el día 14 de desarrollo”, explica el doctor Francisco Domínguez, investigador de la Fundación IVI y uno de los responsables del estudio. “Hasta ahora existían modelos mucho más sencillos que solo permitían estudiar los primeros días, pero nunca se había llegado tan lejos”.

El trabajo está dirigido por Domínguez junto a Matteo Molè, investigador de la Universidad de Stanford, y cuenta con la colaboración de científicos del IIS La Fe y del Babraham Institute. El equipo ha desarrollado un modelo tridimensional de endometrio humano a partir de células primarias estromales y epiteliales, capaz de reproducir con gran fidelidad el entorno del útero.

Este enfoque abre nuevas vías para entender por qué, en algunos casos, el embarazo no llega a producirse incluso cuando se transfieren embriones de buena calidad. “Cuando realizamos una fecundación in vitro y transferimos el embrión al útero, no sabíamos qué ocurría realmente durante la implantación”, señala Domínguez. “Ahora podemos seleccionar embriones de buena calidad, obtener células de la propia paciente y recrear una especie de útero artificial para estudiar en el laboratorio por qué esos embriones no implantan”.

La relevancia de este proceso es clave. Si la implantación no se produce de forma correcta, el embarazo no sigue su curso o puede acabar en un aborto temprano. “Estos 14 primeros días son fundamentales porque marcan el inicio del embarazo”, explica el investigador. “Es un proceso muy complejo en el que intervienen muchas moléculas y distintos tipos de células, y hasta ahora gran parte de lo que ocurría en esta fase era desconocido”.

Más allá del ámbito de la investigación básica, el nuevo modelo tiene un claro potencial clínico. Comprender mejor la implantación embrionaria podría contribuir a mejorar las tasas de éxito y avanzar hacia tratamientos más personalizados.

El equipo ha diseñado el sistema para que pueda reproducirse en otros centros, facilitando que laboratorios de todo el mundo lo utilicen para explorar nuevas líneas de investigación sobre los primeros días del embarazo.

El estudio ha sido publicado en Cell, una de las revistas científicas más prestigiosas en biología celular y ciencias de la vida. “En Cell solo se publican trabajos con un impacto muy alto y que cumplen los estándares científicos más exigentes”, destaca Domínguez. “Este reconocimiento refuerza la importancia de la investigación y el valor de la colaboración internacional para avanzar en el conocimiento de la reproducción humana”.