Un estudio liderado por la Universidad de Sunshine Coast sugiere que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad (HIIT) puede ser una opción más eficaz para mejorar la composición corporal en personas mayores, ya que, aunque distintos tipos de ejercicio favorecen una reducción moderada de grasa, sólo el HIIT logró preservar la masa muscular magra. Según los investigadores, la intensidad del entrenamiento es clave para mantener el músculo durante el envejecimiento, un factor fundamental para conservar la movilidad, reducir la fragilidad y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas.

Según explicó la Dra. Rose, aunque el entrenamiento de intensidad moderada contribuyó a reducir la grasa corporal, también se asoció con una ligera pérdida de masa muscular magra. En cambio, tanto el ejercicio de alta como de moderada intensidad mostraron mejoras en la composición corporal de la zona media, mientras que los efectos del entrenamiento de baja intensidad aún requieren un análisis más detallado.

Estos resultados son relevantes porque las variaciones en la composición corporal están estrechamente vinculadas con el desarrollo y la progresión de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros trastornos relacionados con el envejecimiento.

Participantes y diseño del estudio

La investigación incluyó a más de 120 adultos mayores sanos del área del Gran Brisbane, con una edad promedio de 72 años y un índice de masa corporal medio de 26 kg/m², considerado adecuado para personas mayores de 65 años. Durante seis meses, los participantes realizaron tres sesiones semanales de ejercicio en gimnasio, lo que permitió evaluar cómo distintas intensidades de entrenamiento influyen de manera sostenida en la composición corporal.

La profesora asociada Mia Schaumberg, coautora del estudio publicado en Maturitas, subrayó la importancia de estos hallazgos para orientar estrategias de envejecimiento saludable, especialmente en el contexto de los propósitos de Año Nuevo. El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Sunshine Coast y la Universidad de Queensland, refuerza el interés creciente por programas de ejercicio basados en evidencia científica.

Además, los autores explican que el HIIT consiste en breves intervalos de ejercicio muy exigente, alternados con fases de recuperación, un formato que somete a los músculos a un mayor estímulo y favorece la conservación de la masa muscular con el paso de los años.