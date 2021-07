Has oído hablar mucho de esta disciplina, pero no sabes cómo adaptarla a tu vida. Es más simple de lo que crees. Así te damos algunos consejos para iniciarte en el yoga si no lo tienes claro. Porque tu mente y cuerpo te lo agradecerán con creces y pensarás aquello de “tenía que haberlo hecho antes”.

Según los especialistas, el yoga ofrece claridad, templanza, seguridad y calma. En definitiva, es la clave para alcanzar un bienestar completo.

Sigue diversas clases

Según FastLove, debes apuntarte a clases diversas, por ejemplo presenciales primero para captar la esencia del yoga, porque con el centro tendremos una relación con el instructor, veremos la dinámica de grupo, y podrás empezar mejor, ya que te permitirá corregir mejor tus errores de principiante.

Ropa adecuada

No es complicado empezar con esta disciplina, y un buen equipo también va a hacer que te motives más para ir a la primera clase. Con los leggings nuevos y el top favorecedor querrás ir sí o sí. Y esto lleva implícito también los accesorios.

Pregunta y practica

La mejor manera de seguir con el ejercicio es practicar y practicar. Pues solo tú puedes progresar con ayuda de los profesores. Si tienes dudas, pregunta, pues el yoga va sobre escuchar el cuerpo y la mente de una misma así que todos los instructores estarán ahí para echarte una mano.

Paciencia

FastLove también insiste en tener paciencia a la hora de realizar e iniciarte en el yoga. Pero esto pasa con casi todos los deportes. Debes saber que es imposible ser un experto en cuestión de días, pues se necesitan muchas horas de práctica para que la unión entre mente y cuerpo sea armónica.

Así que no desfallezcas si no sale al principio porque es totalmente normal, todo el mundo ha pasado por ello, por esto necesitas de esa paciencia para lograr que ya domines algo más una disciplina que arrastra a muchas personas en el mundo.

Consejos