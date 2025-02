Fact checked

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha vuelto a romper las negociaciones con la ministra de Sanidad, Mónica García, y han anunciado que convocarán una gran manifestación nacional el próximo 22 de marzo en Madrid para protestar contra el estatuto marco que regulará sus condiciones laborales.

La convocatoria llega después de que el Ministerio de Sanidad y las otras organizaciones de la mesa de negociación acordaran ayer proseguir con el diálogo de esta ley para todos los profesionales del sistema nacional de salud, pero al no llegar a un acuerdo base, han decidido plantar cara a la titular de Sanidad que persiste en no incorporar sus reivindicaciones, sólo alguna de manera parcial.

La primera manifestación de los médicos partirá a las 12 del Congreso de los Diputados hasta llegar al Ministerio de Sanidad para exigir de nuevo un estatuto propio, independiente del común para el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El pasado jueves los médicos se concentraron en el Paseo del Prado para denunciar que el borrador que debate el Ministerio con las organizaciones sindicales perjudica sus condiciones laborales y para exigir un convenio específico.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que no está dispuesta a ceder porque no habrá en esta renovación laboral un estatuto particular para los médicos. Sin embargo, sí ha tratado de desviar la atención señalando que «los profesionales médicos hacen guardias y tienen jornadas laborales diferentes al resto de los profesionales, pero ese capítulo cabe dentro del estatuto marco», aseguró.

Lo cual no significa un capítulo nuevo específico, sino que Sanidad considera que todas las particularidades de la profesión ya están dentro de esa ley.

El Ministerio y los sindicatos CSIF, FSES, CCOO, UGT y CIG Saude acordaron reanudar las negociaciones de una forma «más discreta» después de que estas organizaciones bloquearan el proceso por el malestar que les ha provocado la forma en que se ha desarrollado.

Los representantes de estas organizaciones decidieron proseguir con la mesa de negociación, hasta que han visto de nuevo que no tiene ninguna intención la ministra de Sanidad de realizar un estatuto marco particular para los médicos.

El borrador del estatuto marco ha enfrentado al Ministerio con la profesión médica porque esta cree que merma sus ya «precarias» condiciones. Una de las medidas que más ampollas ha provocado es el régimen de incompatibilidades, que impediría a los jefes de servicio y otros mandos intermedios compatibilizar el ejercicio en la sanidad pública y en la privada, aunque percibiendo un complemento retributivo específico por la exclusividad.

Texto inadmisible

Los médicos han insistido en que el texto que ha presentado el ministerio «resulta inadmisible» para una profesión que lleva años sintiéndose «maltratada», y para la que algunas de las medidas que se recogen contribuirán a provocar una fuga de profesionales del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, los sindicatos confederados han señalado que son necesarias una serie de mejoras, como un sistema de jubilación voluntaria y flexible entre los 60 y 70 años y una jubilación parcial para el personal estatutario, que la Medicina sea considerada como profesión de riesgo o que se elimine el sistema de incompatibilidades que recoge el borrador, tanto para Jefes de Sección y Servicio como para los especialistas en los 5 años siguientes a terminar el MIR.

El colectivo no se puede permitir que se empeoren aún más sus condiciones laborales, especialmente en cuanto a jornada, ya que mientras desde el Gobierno central se está trabajando activamente por reducirla para todos los trabajadores a 37,5 horas semanales, los médicos ven cómo se les impone una jornada máxima de 48 horas semanales. Los sindicatos han recordado que lo que se exige es «una jornada laboral con las mismas características que las de cualquier trabajador», que se elimine la obligatoriedad de «la jornada complementaria o jornada de guardia», que se limiten las horas de trabajo continuado y se regulen las guardias localizadas; que el descanso tras la guardia sea obligatorio y computar como tiempo trabajado, y que el tiempo de guardia compute para la jubilación. Exigir, en definitiva, que se cumpla la legislación europea sobre jornada y salud laboral.