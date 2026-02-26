Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La lucha contra el dolor crónico en edades tempranas acaba de ganar una batalla decisiva. Por primera vez, el sistema sanitario español contará este año con un fármaco diseñado específicamente para prevenir la migraña en niños y adolescentes. Tras el éxito del ensayo internacional Space, el Hospital Vall d’Hebron ha validado el uso del fremanezumab para menores, una solución inyectable que hasta ahora solo estaba disponible para adultos.

Este avance supone un alivio para el 11% de la población infantil que convive con una enfermedad a menudo invisible, pero profundamente incapacitante.

Adiós al «ensayo y error» con medicación de adultos

Hasta la fecha, los neurólogos se veían obligados a tratar a los niños con fármacos aprobados para adultos, cuya eficacia en menores era limitada y sus efectos secundarios, difíciles de tolerar. Sin embargo, el fremanezumab marca un cambio de paradigma. Se trata de un anticuerpo monoclonal que bloquea directamente la molécula responsable de desencadenar los ataques de migraña.

Según explica la doctora Patricia Pozo-Rosich, jefa de Neurología de Vall d’Hebron y figura clave en la investigación publicada en The New England Journal of Medicine, el fármaco no solo es «seguro», sino que reduce de media 2,5 días de dolor al mes en comparación con el placebo. Para un adolescente, esto puede significar la diferencia entre faltar a un examen o poder llevar una vida social y académica normal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cefaloca | Esp. en Neurología (@cefaloca)

Una inyección mensual bajo supervisión hospitalaria

El tratamiento está pensado para casos de migraña episódica o crónica, concretamente para aquellos jóvenes que sufren cuatro o más días de crisis al mes. La gran novedad reside en su formato y administración:

Pluma autoinyectable : se administra por vía subcutánea.

: se administra por vía subcutánea. Periodicidad mensual : solo requiere una dosis cada 30 días, lo que facilita enormemente el cumplimiento del tratamiento.

: solo requiere una dosis cada 30 días, lo que facilita enormemente el cumplimiento del tratamiento. Control médico: a diferencia de otros fármacos, este se administrará directamente en los hospitales para garantizar un seguimiento experto de la evolución del menor.

La base de todo: hábitos de vida saludables

A pesar del entusiasmo por este nuevo fármaco, la comunidad médica insiste en que la tecnología no lo es todo. La doctora Pozo-Rosich recalca que el primer paso siempre debe ser la educación sobre la enfermedad. Se ha detectado que muchos jóvenes con crisis frecuentes mantienen estilos de vida poco saludables, como saltarse el desayuno, la falta de ejercicio físico o el inicio temprano en el consumo de tabaco.

La llegada del fremanezumab a la práctica clínica habitual se espera para los próximos meses, una vez se cierren los procesos de regulación y fijación de precio en España. El objetivo final es evitar que el dolor se normalice durante la infancia y prevenir que la migraña se convierta en una enfermedad crónica y limitante al llegar a la edad adulta.