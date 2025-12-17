La información sobre el masaje perineal debería ofrecerse a todas las gestantes

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La incidencia de los traumatismos perineales (entendiendo por tales cualquier lesión en los genitales durante el parto -OMS-) es alta: se calcula que entre un 80 y un 85% de las mujeres sufren desgarros en esta zona (el 70% de ellos precisan sutura), tanto de forma espontánea, como causados por una episotomía (corte en los tejidos del perineo que rodean la vagina con el fin de aumentar el tamaño del introito vaginal en el período expulsivo del parto). Junto a ellos, el dolor perineal y la incontinencia urinaria son afecciones comunes del suelo pélvico tras el parto.

Una de las principales medidas para prevenir estas lesiones es la realización de masajes perineales, que consisten en la estimulación táctil de la piel y los tejidos perineales con el fin de hacer más flexible la zona y estirar la musculatura para protegerla durante el parto, y que puede realizar tanto la propia embarazada como otra persona -habitualmente su pareja-.

¿Cuándo empezar y con qué frecuencia realizarlo?

Diana Jiménez Ciriero, Matrona del Hospital Quirónsalud San José, experta en masaje perineal, señala que “para ser eficaz, debe comenzarse a partir de la semana 32 de embarazo y realizarse al menos dos veces por semana (con una duración entre 5 y 10 minutos), aunque nada impide que pueda realizarse a diario (Creus MD, Martínez C, Olivera G, Vela E. El masaje perineal. Federación de Asociaciones de Matronas de España).

Ventajas del masaje perineal

Entre las principales ventajas que se han descrito -siempre que se realice correctamente y en los plazos y con la duración indicados-, figuran el mantenimiento de la integridad del periné, la disminución de traumas perineales como consecuencia del parto (desgarros y episotomías), disminución significativa del dolor y de otras molestias (tanto intraparto como en el puerperio hasta los tres meses posteriores al parto) y menor tasa de partos vaginales instrumentales. Otro efecto positivo observado -sobre todo en primíparas- sería una mejor recuperación de la función sexual al disminuir la probabilidad de presentar dispareunia (relaciones sexuales dolorosas).

Algunos estudios incluyen también, entre las ventajas, que favorece el acortamiento de la segunda parte del parto (fase expulsiva).

¿Tiene contraindicaciones?

Está contraindicada la aplicación de masaje perineal en casos de varices vulvares, lesiones o infecciones vaginales o urinarias, amenaza de parto prematuro, rotura de bolsa amniótica y hemorragias vaginales.

Satisfacción materna

Los estudios existentes ponen de manifiesto un alto grado de satisfacción de las mujeres que lo han realizado con respecto a la práctica del masaje perineal.

De media, el 79% de las mujeres volvería a practicar masaje perineal durante el embarazo si tuviera una gestación futura y el 89% de las gestantes se lo recomendaría a otras mujeres. Entre los aspectos más destacados figuran que permite participar a la pareja en la preparación al parto o que mejora el autoconocimiento anatómico de la mujer.

“Teniendo en cuenta las ventajas descritas y el alto grado de satisfacción entre las gestantes podemos concluir que debería generalizarse la información sobre el masaje perineal a las mujeres gestantes, ya sea individualmente en las consultas de control del embarazo o de forma colectiva en los talleres de educación maternal o de preparación al parto”, concluye la experta.