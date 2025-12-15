Los hábitos navideños son algunos de los desencadenantes más frecuentes de las migrañas

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las fiestas navideñas suelen ser una época de alegría, reuniones y celebraciones… pero también pueden aumentar el riesgo de sufrir migrañas. Cambios en los horarios de sueño, estrés, consumo de ciertos alimentos y alcohol, y la sobreexposición a luces brillantes y ruidos son factores que pueden desencadenarlas. Diversos estudios han demostrado que las alteraciones del ritmo sueño–vigilia y el consumo de alcohol se encuentran entre los desencadenantes más frecuentes de migraña en épocas festivas, algo que vemos a menudo en consulta.

“Desde la Unidad de Cefaleas del Hospital Quirónsalud San José abordamos este tipo de situaciones con un enfoque integral, combinando prevención, tratamiento personalizado y educación sanitaria para que cada paciente entienda mejor su migraña y pueda anticiparse a ella”, asegura la Dra. Lucía Vidorreta Ballesteros, especialista en neurología y Coordinadora de la Unidad de Cefaleas.

¿Cómo prevenir cefaleas estas Navidades?

Mantener rutinas de sueño. Intentar dormir un número de horas similar cada día ayuda a estabilizar el sistema nervioso. La evidencia muestra que tanto la falta como el exceso de sueño pueden aumentar la probabilidad de crisis.

Intentar dormir un número de horas similar cada día ayuda a estabilizar el sistema nervioso. La evidencia muestra que tanto la falta como el exceso de sueño pueden aumentar la probabilidad de crisis. Alimentación consciente. Evitar excesos de alcohol, dulces o comidas muy procesadas puede disminuir el riesgo de migraña. Algunos estudios relacionan especialmente el alcohol -en particular vino y cava- con un aumento de episodios en personas susceptibles.

Evitar excesos de alcohol, dulces o comidas muy procesadas puede disminuir el riesgo de migraña. Algunos estudios relacionan especialmente el alcohol -en particular vino y cava- con un aumento de episodios en personas susceptibles. Hidratación constante. Beber agua regularmente, sobre todo en reuniones y desplazamientos. La deshidratación es un desencadenante bien descrito en la literatura científica.

Beber agua regularmente, sobre todo en reuniones y desplazamientos. La deshidratación es un desencadenante bien descrito en la literatura científica. Gestión del estrés. Respiración profunda, pausas cortas, organización de tareas y evitar sobrecargar la agenda pueden marcar la diferencia. Técnicas de relajación han demostrado reducir la frecuencia e intensidad de los episodios en pacientes con migraña.

Con pequeños cuidados las fiestas pueden disfrutarse sin dolor de cabeza. La prevención y el autocuidado son esenciales, y consultar con un especialista ante la aparición de migrañas frecuentes o intensas es siempre recomendable. “En la Unidad de Cefaleas contamos con un equipo especializado que puede ayudarte a identificar tus desencadenantes y ofrecer estrategias personalizadas para mejorar tu calidad de vida, porque la Navidad también se puede vivir con luz, sabores y emoción, … pero sin dolor” concluye la Dra. Vidorreta.