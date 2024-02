Fact checked

Durante años, la ciencia ha investigado el efecto de los frutos secos en la salud humana. Así, se han descubierto las interesantísimas propiedades que muchos de estos alimentos tienen si los consumimos a diario. Claro que cada uno posee sus propios nutrientes. ¿Cuál es el fruto seco que cuida el cerebro y reduce el estrés?

Ésta es una de las preguntas más comunes que se han hecho los expertos, y un informe realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición y publicado en la revista Clinical Nutrition intenta dar respuestas.

¿Cuál es el fruto seco que cuida el cerebro y el estrés?

Al contrario de lo que podríamos haber creído, no son las nueces el fruto seco que se aconseja. Tampoco las almendras. Los cacahuetes parecen ser el fruto seco que debería sugerirse a quienes padecen de este trastorno. Probablemente no habías pensado en él, y es que tiene mala fama porque cuenta con más calorías que otros frutos secos.

Sin embargo, los beneficios del cacahuete son muchos y no los sabemos todos. Eso lo ha transformado en una tendencia en todo el planeta, aprovechando productos como la mantequilla elaborada en base a este ingrediente. Con su popularidad reciente, el interés por averiguar qué ventajas tiene su ingesta ha crecido. Y las últimas pruebas lo convierten en un indispensable para el estrés.

El informe revela que una ración diaria de cacahuete tiene un impacto positivo en el rendimiento cognitivo y la respuesta al estrés. Eso significa que puede ser considerado una gran alternativa como tentempié para esos momentos en los que sueles optar por alimentos ultraprocesados o de origen industrial. Entre desayuno y almuerzo, por ejemplo, come una porción de cacahuetes.

Pertenecientes a la familia de las legumbres, algo que seguramente no habías imaginado, los cacahuetes aportan proteínas parecidas estructuralmente a las de los frutos secos de cáscaras. Y si a eso le sumamos que son fáciles de llevar encima, no deberíamos tener excusas para no incluirlos en la dieta. Sobre todo en aquellos períodos en los que pasas por picos de estrés.

El detalle de la investigación

Los científicos tomaron un grupo de 63 jóvenes sanos de entre 18 y 33 años, dándoles una porción de productos de cacahuetes todos los días. Observaron los beneficios asociados a la mejora del rendimiento cognitivo y la respuesta al estrés, que son aún más evidentes en los pacientes «con obesidad, síndrome metabólico o riesgo de desarrollar enfermedades crónicas», según explicó Rosa M. Lamuela, de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universitat de Barcelona.

Si bien en los voluntarios sanos los estudios no fueron tan concluyentes -cosa que por otra parte se esperaba-, sí pudieron comprobar que ingerir una ración de cacahuetes ayuda por sus ácidos grasos de cadena corta y larga, sus polifenoles como el resveratrol y otras sustancias bioactivas como el ácido p‐cumárico. Y por eso es un error dejarse llevar por la mala fama que tiene.

Otras virtudes de esta legumbre

Clasificados así por cómo nacen, los especialistas notaron cómo el cacahuate optimizaba el funcionamiento general del denominado «eje microbiota-intestino-cerebro». Todo lo que pasa en nuestro cuerpo está relacionado, y de ahí que un alimento pueda tener influencia directa en cómo nos deshacemos de los residuos alimenticios y en el cerebro al mismo tiempo. ¡Fascinante!

El caso es que los cacahuetes son muy buenos para nuestra salud intestinal y mental por varias razones, siendo el principal motivo que contienen abundante fibra prebiótica y polifenoles. Éstas no se absorben rápidamente, y avanzan hasta el colon. Allí sí, son descompuestas por la microbiota intestinal. El resultado de este proceso es que todo el sistema excretor trabaje como debe.

Y lo más curioso es que algunos de esos componentes de los cacahuetes viajan hasta el cerebro, donde actúan como mensajeros químicos -neurotransmisores-. Colaboran con las órdenes del sistema nervioso a las extremidades del cuerpo, acelerando cada actividad del organismo. La salud de los neurotransmisores es clave, más que nada cuando se va entrando a la tercera edad.

3 formas de consumir cacahuetes

Hay diversos modos de ingerir regularmente este «falso fruto seco», pero aquí te dejamos algunas maneras originales de hacerlo.

Leche de cacahuete

Deliciosa y con una textura ideal para postres y cereales, sólo tienes que licuar un litro de agua y una taza de cacahuetes quitándoles previamente la cáscara y la piel. Puedes añadirle una cucharada de esencia de vainilla y dos cucharadas de alguna clase de miel.

Chocolate Peanut Butter

Perfecto para tus desayunos y meriendas, basta con mezclar una taza de cacahuetes, cinco cucharadas de cacao en polvo, miel, alguna leche vegetal y una pizca de sal. Lleva a la batidora cinco minutos, y obtendrás una crema untable llena de proteínas.

Galleta de cacahuete

Calienta agua a fuego alto y agrega azúcar, azúcar mascabo y miel. Cuando se disuelva, añade los cacahuetes y la mantequilla. Retira del fuego batiendo con fuerza y sirve todo en un recipiente apto para la nevera o el congelador. Espera que se enfríe y sirve.