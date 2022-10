Florentino Pérez Raya reelegido presidente de la Enfermería española con mayoría absoluta

Florentino Pérez Raya va a seguir siendo el presidente de los enfermeros españoles para los próximos cinco años, después de imponerse en las elecciones celebradas en la sede del Consejo General de Enfermería (CGE) a su rival, Carmen Ferrer Arnedo, por 29 votos frente a los 20 de la otra candidatura.

Tras el recuento de votos, Pérez Raya ha tomado posesión de su cargo. Durante su discurso, ha agradecido la confianza depositada por parte de muchas presidentas y presidentes de colegios provinciales. «Gracias por valorar que este era un proyecto que debía culminarse en otro mandato, el proyecto de un CGE más participativo y abierto, volcado en la investigación y el desarrollo profesional, que ayuda a los colegios de enfermería a poder cumplir con su cometido de servicio a los colegiados, un consejo general de todas las enfermeras», ha apuntado.

Asimismo, ha querido felicitar a «su rival» en las elecciones y al resto de enfermeras precandidatas a estas elecciones. «Todos compartimos las mismas preocupaciones, amamos a nuestra profesión y la fuerza y las ideas que se han expresado en esta campaña nos sirven a todos para progresar en nuestro desempeño profesional», ha resaltado.

Además, Pérez Raya ha reiterado su compromiso con las enfermeras de toda España, con todos sus colegios, y ha asegurado que gracias al equipo que le acompañará en esta nueva etapa al frente del Consejo General van a lograr muchos objetivos en el plano administrativo y político, en el plano académico, científico y, por supuesto, asistencial.

Por último, ha recalcado que desde este mismo día continúa su compromiso de trabajar con toda la organización. «No soy alguien a quien le agrade el protagonismo, ni tengo ego que alimentar, una persona sola no puede hacer nada si no cuenta con tantos otros que dedican cada día muchas horas de trabajo y su talento al servicio de la Enfermería. Así va a ser en los próximos años», ha concluido.

Compromiso con la enfermería

Florentino Pérez Raya, tiene ante sí, para los próximos cinco años, muchos compromisos con la enfermería, pues, es un defensor de la profesión y de sus derechos. De esta forma, ha recordado que «es inaudito que médicos, dentistas y farmacéuticos recurran lo que hemos hecho toda la vida».

Perez Raya ha incidido en que «lo quieran o no, nuestra profesión ya es independiente de la profesión médica. Tenemos nuestras propias normativas y aunque tengamos que dirigirnos de nuevo a los tribunales, lo vamos a lograr seguro, aunque tarde un poco más».

«Es inaudito que médicos, dentistas y farmacéuticos recurran lo que hemos hecho toda la vida»

En cuanto a la prescripción, el presidente de Enfermería ha dicho que se encuentran ante muchas dificultades «para que, definitivamente, se ponga en marcha». Pero también porque «no podemos ocultar cosas que se han comentado como la enfermería dentro del grupo A de la Administración Pública, igual que cualquier otro grado. No sé por qué, no me puedo explicar, por qué se nos margina cuando tenemos, como también se ha comentado, profesionales que son actualmente consejeros de Salud. Y no pasa nada. Cuando, sin embargo, intentamos ser directores o gerentes de algún centro público, tenemos a los médicos detrás como siempre, recurriendo cualquier normativa de ese tipo», ha señalado.

Estas son algunos de los ejemplos de lo que quiere para la enfermería, una profesión por la que pretende seguir trabajando.