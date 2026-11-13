Los expertos coinciden: los adultos que van a hacer algo y se olvidan por el camino no tienen mala memoria, en realidad sufren el ‘efecto puerta’

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¿Cuantas veces has entrado en una habitación y, de repente, has olvidado qué ibas a hacer? Es algo que a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión y, aunque pueda parecer un simple despiste, este fenómeno se conoce como el «efecto puerta» y está relacionado con la manera en que nuestro cerebro procesa y organiza los recuerdos. En 2006, investigadores de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, analizaron este fenómeno. Para ello, realizaron una serie de experimentos con realidad virtual con el objetivo de averiguar cómo influía el cambio de habitación en la memoria. Los resultados mostraron que los participantes tenían más dificultades para recordar determinados objetos después de atravesar una puerta.

Según los expertos, esto se debe a cómo el cerebro organiza las experiencias en diferentes episodios. Así, cuando entramos en una habitación nueva, puede interpretar que la situación anterior ha terminado y empezar a procesar otra, lo que explica por qué cuesta recordar aquello que íbamos a hacer. Para reducir estos despistes, los psicólogos recomiendan centrarse en la tarea que vamos a realizar y mantenerla en mente mientras vamos de una habitación a otra, evitando distracciones durante ese momento. También puede resultar útil anotar las cosas que tenemos pendientes, especialmente cuando debemos recordar varias tareas a lo largo del día.

¿Qué es el ‘efecto puerta’?

Un equipo de científicos de la Universidad de Bond, en Australia, llevó a cabo una serie de experimentos de realidad virtual con 74 voluntarios para investigar con más detalle éste curioso fenómeno. Los resultados del estudio se publicaron en la revista BMC Psychology.

Los investigadores observaron que los participantes eran más propensos a experimentar el «efecto puerta» cuando tenían la mente ocupada con alguna tarea. Es decir, el fenómeno parecía manifestarse con mayor facilidad cuando el cerebro se encontraba bajo una cierta carga cognitiva. «El «efecto puerta» sólo ocurre si estamos cognitivamente en un estado vulnerable, explica el psicólogo Oliver Baumann, de la Universidad de Bond, en un comunicado.

El estudio también apunta a que no son las puertas en sí mismas las responsables de los despistes, sino el hecho de pasar de una habitación a otro. Explicado de una manera sencilla, un cambio de escenario puede hacer que el cerebro deje atrás parte de la información que estaba utilizando hasta ese momento. Baumann utiliza como ejemplo un recorrido por unos grandes almacenes. Subir en ascensor a otra planta probablemente no tenga consecuencias para la memoria, pero pasar de la zona comercial al aparcamiento podría hacer que olvidáramos algún producto que teníamos pensado comprar.

Esta explicación está relacionada con la capacidad del cerebro para organizar los recuerdos en función de los distintos espacios y contextos. Cuando interpreta que nos encontramos en un entorno diferente, puede activar otra red de información y dejar en segundo plano los recuerdos asociados a la situación anterior.

Según Baumann, esta forma de organizar la información permite al cerebro funcionar más eficientemente, en lugar de almacenar todos los recuerdos en un único espacio de trabajo. Sin embargo, también presenta un inconveniente: cuando pasamos de un contexto a otro, podemos perder temporalmente el acceso a determinados pensamientos o intenciones.

Memoria a corto plazo

La memoria a corto plazo puede verse afectada por diferentes factores del día a día. Uno de ellos es el estrés, que dificulta mantener la atención sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. También influye la alimentación, ya que seguir una dieta equilibrada contribuye al buen funcionamiento del cerebro a corto y largo plazo. Por otro lado, los estados de ánimo pueden influir en nuestra capacidad para retener información: emociones como la tristeza, el enfado o incluso la alegría pueden favorecer los fallos de memoria.

Otro aspecto fundamental es la falta de sueño. Durante el descanso nocturno, el cerebro procesa y consolida los recuerdos, por lo que dormir poco puede perjudicar la memoria y la concentración. Para favorecer su correcto funcionamiento, es importante mantener una buena higiene del sueño y dormir alrededor de ocho horas cada noche, de manera que el organismo pueda completar las distintas fases del sueño.

Efecto de límite

El efecto de límite es un concepto cognitivo que explica cómo interpretamos y organizamos lo que sucede a nuestro alrededor. De acuerdo con la teoría de la segmentación de eventos (Event Segmentation Theory, EST), desarrollada por Jeffrey Zacks y su equipo, el cerebro no procesa nuestras experiencias como una secuencia continua, sino que las organiza en distintos episodios o acontecimientos, de forma similar a un editor de cine que divide una película en escenas.

Los investigadores explican que el cerebro reconoce determinados «límites de evento», entendiendo como tal las señales físicas o conceptuales que indican que una actividad ha terminado y otra está a punto de comenzar. Aunque estos límites facilitan la organización de los recuerdos a largo plazo, también pueden provocar pequeñas interrupciones en la memoria de trabajo cuando al pasar de una actividad a otra.