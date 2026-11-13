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La enfermería escolar sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la sanidad española. Y los últimos datos aportados por el Consejo General de Enfermería (CGE) dibujan un panorama todavía más preocupante: España ha pasado de tener una enfermera por cada 6.368 alumnos a disponer de una por cada 6.587. Son 219 escolares más por profesional, un empeoramiento de aproximadamente el 3,4% en la cobertura.

El deterioro vuelve a poner sobre la mesa las carencias de la política sanitaria impulsada por Mónica García, que mantiene pendiente una respuesta nacional a un problema que afecta directamente a la atención de los menores en los centros educativos. Aunque la contratación y organización de estas profesionales corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad tiene capacidad para impulsar la coordinación, la formación y los criterios comunes que permitan reducir las enormes diferencias territoriales.

Los datos del Observatorio de Enfermería Escolar del CGE contabilizan 1.263 profesionales destinadas a centros educativos: 1.203 consideradas enfermeras escolares y otras 60 contratadas a tiempo completo por el Servicio Canario de Salud. La cifra se refiere a una población escolar de más de 8,3 millones de alumnos, lo que evidencia la enorme distancia entre las necesidades asistenciales de los colegios y los recursos disponibles.

El problema no es únicamente cuantitativo. También existe una profunda desigualdad entre comunidades autónomas. Cantabria cuenta con cinco enfermeras para 92.611 alumnos; Navarra dispone de siete para 119.005 estudiantes y el País Vasco apenas tiene 16 profesionales para atender a 362.460 escolares.

En otras comunidades, la situación tampoco garantiza una atención continuada. Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña recurren a programas o intervenciones puntuales desde Atención Primaria, en lugar de disponer de una enfermera con dedicación exclusiva en los centros educativos.

Sin respuesta homogénea

La falta de enfermeras escolares tiene consecuencias que van mucho más allá de la atención de accidentes o enfermedades durante la jornada lectiva. Según las organizaciones profesionales, cerca del 19% de los niños y jóvenes conviven con alguna enfermedad crónica y necesitan que sus necesidades sanitarias puedan atenderse también en el entorno educativo.

La ausencia de estos profesionales puede condicionar la escolarización de menores con diabetes, epilepsia, alergias graves, enfermedades crónicas o necesidades especiales. En determinados casos, la falta de atención sanitaria en el colegio puede obligar a las familias a buscar otro centro que disponga de los recursos necesarios.

El propio Ministerio de Sanidad reconoce en su estrategia de promoción de la salud en la escuela la necesidad de coordinar los ámbitos sanitario y educativo. El acuerdo conjunto con el Ministerio de Educación para el periodo 2024-2028 contempla precisamente la promoción de la salud en los centros escolares y el desarrollo de entornos educativos saludables.

Sin embargo, esa estrategia de promoción de la salud no equivale a garantizar una enfermera durante toda la jornada lectiva. Esa es precisamente una de las principales reivindicaciones del colectivo profesional.

El Consejo General de Enfermería, junto a una veintena de organizaciones sanitarias, educativas y sociales, reclama ahora la creación de un diploma de acreditación nacional que reconozca la formación y las competencias específicas de estas profesionales.

La petición pretende establecer un reconocimiento homogéneo para la enfermería escolar y avanzar hacia un modelo que no dependa del territorio en el que viva cada alumno.

Se necesitan más enfermeras escolares

El contraste con las estadísticas generales de enfermería permite entender mejor el problema. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España contaba en 2025 con 358.036 enfermeros colegiados, frente a los 353.635 registrados en 2024. Es decir, el colectivo creció en 4.401 profesionales, un 1,2%.

Por tanto, el deterioro de la enfermería escolar no significa que haya descendido el número total de enfermeros en España. Lo que revela es que la disponibilidad de profesionales específicamente destinados a los centros educativos sigue siendo insuficiente y que la cobertura por alumno ha empeorado.

El Ministerio de Sanidad ya había reconocido en su informe de enero de 2025 sobre la situación y las necesidades de enfermería que España arrastraba un déficit estructural de profesionales respecto a la media europea. El documento estimaba que serían necesarias alrededor de 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la ratio comunitaria de entonces.