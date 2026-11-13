¿Bebemos menos los españoles? El consumo diario de alcohol cae al 8,7%

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El consumo de alcohol sigue siendo un hábito ampliamente extendido en España, pero la forma de consumirlo está cambiando. Así lo refleja el IX Estudio de Salud y Estilo de Vida, según el cual el 84,2% de los españoles afirma consumir bebidas alcohólicas en alguna ocasión, una cifra que se mantiene prácticamente estable respecto a años anteriores. Sin embargo, el estudio pone de manifiesto una evolución en los hábitos de consumo: disminuye la frecuencia entre quienes beben de manera habitual y gana terreno un consumo más esporádico y moderado.

La principal transformación se observa en la frecuencia con la que los españoles consumen alcohol. El porcentaje de quienes beben todos o casi todos los días desciende hasta el 8,7%, frente al 13,3% registrado en 2024. También disminuye el consumo de dos o tres veces por semana, mientras aumenta el número de personas que afirma beber solo de forma ocasional: uno de cada cuatro consumidores (26,7%) afirma beber solo de forma esporádica, una proporción que ha aumentado de forma significativa en los últimos años y que refleja una tendencia hacia patrones de consumo menos intensivos.

Esta tendencia hacia un consumo más moderado también se refleja en el gasto destinado a bebidas alcohólicas. Aumenta hasta el 78,9% el porcentaje de consumidores que destina menos de 50 euros al mes a este tipo de productos, frente al 76,0% registrado en 2024, mientras que desciende el de quienes realizan un mayor desembolso: solo el 4,0% destina entre 100 y 200 euros al mes, reforzando la evolución hacia un consumo más contenido tanto en frecuencia como en gasto.

El estudio de Aegón también muestra diferencias por género y edad. El consumo de alcohol sigue siendo más habitual entre los hombres (89,5%) que entre las mujeres (79,1%). Por franjas de edad, los niveles de consumo se mantienen elevados en todos los grupos, con porcentajes que oscilan entre el 83% y el 86,9%, aunque descienden ligeramente entre los mayores de 65 años (80%).

En conjunto, los resultados del estudio reflejan que el alcohol continúa formando parte de los hábitos de consumo de la mayoría de los españoles, pero cada vez con un patrón más moderado. La evolución observada en los últimos años apunta a una menor intensidad en el consumo habitual y a un mayor peso de las ocasiones puntuales, una tendencia que también se traduce en un menor gasto y que refleja una relación más ocasional con las bebidas alcohólicas.

Problemas del alcohol en la salud

El consumo de alcohol, incluso cuando se produce de forma ocasional, no está exento de riesgos para la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que no existe un nivel de consumo completamente seguro y lo relaciona con más de 200 enfermedades y trastornos, entre ellos distintos tipos de cáncer, patologías cardiovasculares, enfermedades hepáticas y problemas digestivos. Su relación con el cáncer está especialmente documentada: el alcohol aumenta el riesgo de tumores de mama, hígado, colon y recto, esófago y cavidad oral, entre otros. El riesgo aumenta a medida que se incrementa la cantidad consumida.

A largo plazo, el consumo habitual puede provocar dependencia, cirrosis hepática, deterioro cognitivo y alteraciones de la salud mental, además de favorecer la hipertensión y aumentar el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. También afecta al sistema nervioso y puede perjudicar la memoria, la capacidad de concentración y el descanso nocturno. A corto plazo, el alcohol reduce los reflejos y la coordinación, altera la capacidad para tomar decisiones y aumenta el riesgo de accidentes y lesiones. Por ello, aunque los patrones de consumo estén evolucionando hacia una menor frecuencia, reducir la cantidad de alcohol sigue siendo una de las medidas importantes para proteger la salud.