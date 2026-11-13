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Un estudio internacional con participación del Hospital del Mar de Barcelona ha demostrado que administrar antibióticos directamente sobre el foco de una infección ósea durante la intervención quirúrgica permite reducir de 42 a sólo seis días la duración del tratamiento, sin comprometer las posibilidades de curación del paciente. La nueva estrategia consigue resultados equivalentes al tratamiento convencional, que se administra por vía oral o intravenosa durante una media de seis semanas, y además reduce significativamente los efectos secundarios y el tiempo de hospitalización.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine, ha analizado los resultados de cerca de 500 pacientes intervenidos entre febrero de 2019 y agosto de 2023 en los distintos centros participantes. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos tratamientos y sometidos a seguimiento durante un año para evaluar su evolución.

Los resultados muestran que el 11% de los pacientes tratados con antibiótico local no consiguió curar la infección, frente al 14% de quienes recibieron el tratamiento convencional. Una diferencia que respalda la eficacia de esta nueva estrategia y demuestra que reducir considerablemente la duración de la antibioterapia no implica peores resultados clínicos.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la disminución de los efectos adversos. Estos pasaron del 45% entre los pacientes que recibieron el tratamiento habitual al 17% en aquellos tratados con antibiótico directamente en el hueso. De esta manera, la administración localizada del fármaco permite reducir la exposición del organismo a los antibióticos y sus posibles complicaciones.

El avance también tiene consecuencias directas sobre la estancia hospitalaria. Los pacientes que reciben el antibiótico local permanecen ingresados una media de siete días después de la cirugía, frente a los 15 días del abordaje convencional. La razón es que ya no necesitan recibir antibióticos por vía intravenosa ni continuar posteriormente con un tratamiento oral prolongado mientras esperan los resultados de la investigación.

La técnica consiste en implantar durante la operación sustitutos óseos que incorporan antibióticos y permiten actuar directamente sobre la zona infectada. Así, el medicamento alcanza el foco de la infección sin depender exclusivamente de su distribución a través del torrente sanguíneo.

Los autores consideran que estos resultados pueden contribuir a modificar los protocolos actuales de tratamiento de las infecciones óseas, favoreciendo el uso de sustitutos del hueso con antibiótico local en los pacientes candidatos a esta intervención.

El hallazgo abre la puerta a tratamientos más cortos, menos efectos secundarios y hospitalizaciones más breves, tres objetivos especialmente relevantes en pacientes que necesitan cirugía para tratar infecciones del tejido óseo.