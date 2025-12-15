La experiencia del paciente frente al ruido político: los hospitales de colaboración público-privada lideran la satisfacción en Madrid

Fact checked

Mientras el debate político sobre la sanidad en la Comunidad de Madrid (CAM) se intensifica, la experiencia real de los pacientes ofrece una lectura bien distinta. Los datos de la última Encuesta de satisfacción de los usuarios del Servicio Madrileño de Salud muestran que los madrileños otorgan un notable alto a su sistema sanitario. La polémica política, centrada especialmente en los hospitales de colaboración público-privada, no se ve reflejada en la experiencia de los usuarios, que sitúan a estos centros a la cabeza de la red hospitalaria pública madrileña y les otorgan las mejores puntuaciones.

En general, los datos del Índice de Satisfacción Global (ISG) evidencian una valoración muy positiva y homogénea de la atención hospitalaria en la Comunidad de Madrid. El 88,7% de los madrileños se muestra “satisfecho” o “muy satisfecho” con sus hospitales públicos. Este respaldo se apoya en puntuaciones altas en los principales ámbitos asistenciales. Las consultas externas alcanzan un 89,1% de satisfacción, consolidándose como uno de los servicios mejor percibidos por los usuarios. La hospitalización registra una valoración superior, con un 92,2% y la cirugía ambulatoria se mantiene como el ámbito mejor valorado del conjunto del sistema, con un 94%. Incluso en un servicio especialmente exigente como son las urgencias hospitalarias, la satisfacción alcanza el 79,4%, un nivel elevado teniendo en cuenta la presión asistencial que soporta este ámbito.

Un hospital de gestión mixta, la Fundación Jiménez Díaz, el más valorado

Cuando se analizan los resultados por hospitales, el liderazgo de los centros de colaboración público-privada resulta evidente. En el grupo de hospitales de alta complejidad, la Fundación Jiménez Díaz (FJD) no solo obtiene el Índice de Satisfacción Global más alto de todos los de su categoría, con un 91,28%, sino que se sitúa como el hospital mejor valorado por los pacientes entre todos los de la Comunidad de Madrid (CAM).

La fortaleza de la FJD se refleja de forma consistente en la mayoría de los ámbitos asistenciales. En hospitalización alcanza un 95% de satisfacción, en cirugía ambulatoria un 94,41% y en consultas externas un 89,44%. Especialmente relevante es la valoración de su servicio de urgencias, que obtiene un 86,25%, la puntuación más alta entre los hospitales de alta complejidad, acompañada además de una elevada tasa de recomendación por parte de los usuarios.

Estos resultados muestran una experiencia del paciente homogéneamente positiva en los distintos servicios y sostenida en el tiempo en la FJD. El centro madrileño gestionado por Quirónsalud encabeza el Índice de Satisfacción Global desde 2010, consolidando año tras año la confianza que los pacientes han depositado en su modelo asistencial. De hecho, es el único hospital de alta complejidad de toda la red pública madrileña que ha logrado mantener de forma constante puntuaciones por encima del 91% desde que comenzaron estas mediciones.

El liderazgo del modelo de colaboración público-privada se extiende también a los hospitales de media complejidad. El Hospital General de Villalba alcanza un Índice de Satisfacción Global del 92,86%, uno de los más altos de todo el sistema sanitario madrileño. Destaca especialmente en hospitalización, donde la satisfacción llega al 93,79%, y en cirugía ambulatoria, con valoraciones superiores al 90% en los indicadores de humanización. Además, registra un índice de recomendación global del 93,79%, lo que refleja un elevado grado de confianza de los pacientes en la atención recibida.

Por su parte, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos obtiene un 91,12% de satisfacción global y sobresale de forma muy notable en hospitalización, con un índice del 96,25%, uno de los más elevados entre los hospitales de media complejidad. A ello se suma un índice de recomendación global del 96,69%, que lo sitúa entre los centros mejor valorados por los pacientes, así como resultados muy sólidos en cirugía ambulatoria, con una satisfacción del 92,71%.

El 85% de satisfacción del Hospital de Torrejón frente a la crítica política

Entre los de media complejidad mención aparte merece el Hospital de Torrejón, situado en el centro de la crítica política, pero por el contrario, bien valorado por quienes hacen uso de sus servicios. Los pacientes le otorgan un índice de satisfacción global del 84,86% y destacan especialmente la atención recibida durante la hospitalización, que supera el 91%, así como el trato de los profesionales sanitarios y la información clínica proporcionada. La claridad en la explicación de las pruebas diagnósticas y de sus resultados figura entre los aspectos mejor puntuados, con porcentajes por encima del 90%, reflejando una experiencia asistencial positiva que contrasta con el debate público que rodea al centro.

En el grupo de hospitales de baja complejidad, el Hospital Infanta Elena, también de gestión público-privada, se consolida como uno de los centros con mejor opinión de sus pacientes. Con un Índice de Satisfacción Global del 90,18%, ocupa una de las primeras posiciones de su categoría, solo por detrás de El Escorial (90,83%) y muy por encima de la media del grupo. Los usuarios destacan especialmente la hospitalización, que roza el 94,5%, y la cirugía ambulatoria, con valoraciones superiores al 95%, situándose a la cabeza en ambos servicios dentro de su nivel asistencial. También obtiene puntuaciones elevadas en la atención de urgencias y en el trato recibido por los profesionales sanitarios, lo que refuerza una percepción global muy positiva de la experiencia asistencial y posiciona al hospital como una referencia entre los centros de baja complejidad de la red pública madrileña.

En conjunto, los datos de la encuesta muestran que la sanidad pública madrileña cuenta con un respaldo claro por parte de sus usuarios y que los hospitales de colaboración público-privada no solo forman parte del sistema, sino que se sitúan de manera consistente en sus posiciones más altas. Lejos del ruido político, la experiencia directa de los pacientes avala un modelo asistencial que combina calidad clínica, trato humano y eficiencia organizativa, con centros como la Fundación Jiménez Díaz liderando la satisfacción de los madrileños.

Un escenario de satisfacción que abarca todos los niveles asistenciales

En conjunto, los datos reflejan un escenario de alta satisfacción que atraviesa todo el sistema sanitario madrileño, desde la Atención Primaria hasta la atención hospitalaria. La información recibida, el trato de los profesionales y la participación del paciente en la toma de decisiones figuran entre los aspectos mejor valorados, con niveles de satisfacción superiores al 90% en ámbitos clave. Esta percepción positiva se consolida especialmente en hospitalización y cirugía ambulatoria, donde los índices de humanización alcanzan algunas de las puntuaciones más elevadas del sistema, y se extiende también a consultas externas, a pesar de que los tiempos de espera siguen siendo el principal reto. Un contexto que ayuda a explicar las altas valoraciones obtenidas por los hospitales madrileños y refuerza la confianza de los pacientes en la calidad y cercanía de la atención recibida.