Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado hoy, en el complejo Materno Infantil del Marañón, en la presentación de este nuevo hito de la sanidad pública madrileña. «Se trata de un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes», ha enfatizado Matute, para quien este logro ha sido posible gracias «a la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del equipo de su Servicio de Cardiología, un referente nacional en este ámbito».

La técnica está avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes, consiste en implantar sólo una parte de este órgano (válvulas) a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo que requiera la intervención completa.

En la actualidad, estos enfermos pediátricos reciben implantes valvulares fabricados con materiales que no crecen con el cuerpo, lo que les obliga a enfrentarse a varias operaciones a lo largo de su vida para sustituirlos. Con este innovador procedimiento esto se evita, pues estos crecen con el paciente.

Este caso de especial complejidad ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el Hospital público Gregorio Marañón también ha sido un centro pionero, en 2018 y 2021, ya que se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como una donación en asistolia controlada, con lo que se trata de un hito triple en cirugía cardiaca infantil.

Con este avance de la sanidad pública madrileña, se verán beneficiados los menores con malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se han formado adecuadamente condicionando un malfuncionamiento grave. En España nacen alrededor de 4.000 niños cada año con este tipo de problemas de salud.

Más posibilidades para los pacientes

Esta nueva técnica permitirá también un mayor aprovechamiento de las donaciones cardiacas infantiles, que son muy limitadas. Teniendo en cuenta que siempre se priorizará a los niños que precisen un trasplante total convencional, con esta estrategia se abren tres nuevos escenarios. En todos ellos se puede beneficiar del parcial uno o dos niños en función las válvulas que haya que sustituir.

El primer caso es cuando se dona un corazón sano, pero en ese momento no hay un receptor de tamaño adecuado. En segundo, cuando el órgano del donante no tenga una buena función cardíaca, su músculo no funciona bien, pero sus válvulas sí. Y el tercero se conoce como trasplante dominó: cuando un menor precisa un procedimiento completo, pero las válvulas son funcionales, éstas podrán utilizarse para uno o dos parciales y, como en el resto de casos, beneficiar a uno o dos receptores.

Esta nueva técnica, como proceso relacionado con un trasplante, se realiza gracias a la generosidad del donante y la familia, una solidaridad fundamental para articular todo el sistema.