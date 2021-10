En realidad, la pareja ideal no existe, ya que ninguno de nosotros está “hecho” para un socio específico. Esto puede sonar sombrío, pero no es tan así, no tienes que creer en las almas gemelas para creer en el amor. Lo que nos quiere decir que existen muchas opciones posibles de relaciones y te resultará aún más sorprendente si buscas obsesivamente un ajuste perfecto (inexistente). Por lo tanto, si te encuentras soltero o soltera a, lo mejor es buscar la oportunidad de conocer personas nuevas, este momento es el ideal para hacer cambios en tu vida y el momento para reflexionar sobre si realmente quieres conocer al hombre o a la mujer especial de este año.

Estas son las razones científicas más importantes por las que la pareja ideal no existe

No puedes pronosticar el futuro. Según un estudio realizado por la Asociación de Psicología, las parejas que creen en el “destino romántico” tienen más probabilidad de terminar pronto sus relaciones que las que creen en el “crecimiento romántico”. Por lo tanto, esta es una de las razones por lo que la pareja ideal no existe.

No se completan el uno al otro

Las parejas que se convierten en un bloque indisoluble no siempre funcionan, ya que la absorción de la otra persona es algo enfermizo, que termina asfixiando emocionalmente a la que se considera la pareja ideal. Ser una persona independiente y completa fortalecerá la relación, la codependencia la debilitará.

Las discusiones son inevitables

Una nueva investigación del Journal of Experimental Social Psychology sugiere que considerar al amor como una “unidad perfecta” empeora la relación durante los conflictos. Esto sucede porque las peleas amenazan su definición de la pareja ideal en sí, en lugar de definir un problema simple y que se puede resolver.

Las relaciones reales llevan su tiempo

Enamorarse puede llevar apenas una quinta parte de un segundo, según la Universidad de Syracuse. Pero otro estudio realizado años posteriores, ha encontrado que por cada año que se pospone el matrimonio se corre un menor riesgo de divorciarse. ¡Por lo tanto tomate tú tiempo!

La intensidad puede ser peligrosa

El primer sospechoso de un asesinato es siempre la pareja de la víctima. Según estudios, la violencia entre parejas puede ser desenfrenada.

El compañero ideal no existe, pero puedes encontrar el mejor después de hacer estas cosas.

Consejos básicos

Si estás buscando una relación sana y una pareja seria, aquí hay algunos consejos:

Ríete y muestra buen ánimo para todo . Dedica suficiente tiempo a las reuniones: no se deben considerar las citas como algo de terminar rápidamente.

. Dedica suficiente tiempo a las reuniones: no se deben considerar las citas como algo de terminar rápidamente. Olvídate de tu tipo. Es hora de dejar la lista de reclamaciones y de vivir un poco más por ti mismo. Debes saber lo que estás buscando: este punto es muy importante porque te ayudará a encontrar lo que buscas.

No compares casos para ver que las cosas van mejor. Basta de justificaciones, cuando en realidad la relación es tóxica.